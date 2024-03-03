CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey: \'Bize gelsinler biz onlara veririz zaten\'

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer'deki seçim ofisi açılışında konuştu. Bozbey, "Birilerinin projeleri çalmasına gerek yok. Bize gelsinler biz onlara veririz zaten. Biz fikrimiz saklamayız. Biz insanların mutlu, umutsuzların umutlanmasını istiyoruz" dedi. Ayrıca Bozbey, mevcut Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu şeylerin bilime uygun olmadığını savundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer'deki seçim ofisi açılışına katıldı. CHP Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, protokol üyeleri kısa kısa konuşmalar yaparak, Bursa başta olmak üzere tüm ilçeler kazanmak için çok çalışması gerektiğine vurgu yaptı.
"17 ilçenin çocuklarının gülümsemesi yola çıktık"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, konuşma öncesi mevcut Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir'in ellerini kaldırarak ve sarılarak konuşmasına başladı. Bozbey, "Zaman zaman birbirimizin ufak tefek kırdığı insanlar olabilir. Benim de kırıldığım zamanlar olmuştur, benden yana hakkım helal olsun. Kırgınlığımız yok. Bizim hedefimiz var. Sadece Nilüfer'deki çocukların değil, bu kentteki 17 ilçenin çocuklarının gülümsemesi için yola çıktık. Çiftçinin, köylünün, esnafın sorunlarını bilmiyorlar. Seçim sürecine girdik, yine burada, sizinleyiz. Genel Merkezimiz o dönemki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizi 3 yıl önce aday göstermiştir. Ardından yönetim değişti ve mevcut Genel Başkanımız Özgür Özel, 'Bozbey, seninle biz Bursa'yı kazanacağız. Derhal çalışmaya başla, alacağız Bursa'yı, yola koyul' dedi ve bizde yola koyulduk" ifadelerini kullandı.
"Bizi taklit etmeye çalıştılar"
"Bu kentin imarından planlamasına, tarımdan, esnafına kadar, hayvancılık yapanından diğer taraftan çocukların ihtiyaçlarını bilen biri olarak gerçekten çözüm önerilerimiz var" diyerek sözlerini sürdüren Bozbey, "Bundan 3 gün önce biz çözüm önerilerimizi paylaştık. Her ne kadar bizi sonrada bizi taklit etmeye çalışsalar da her ne kadar 5 sene önceki bizim yapmış olduğumuz projeleri kendilerine örnek alıp lansman gibi sunmuşlarsa da Bursalılar Mustafa Bozbey'i iyi tanır. Biz söz verdik mi yaparız. Birilerinin projeleri çalmasına gerek yok. Bize gelsinler biz onlara veririz zaten. Biz fikrimiz saklamayız. Biz insanların mutlu, umutsuzların umutlanmasını istiyoruz. Birileri gibi değiliz" dedi.
"Yaptıkları şeyler bilime uygun değil"
Projelerin vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildiğini dile getiren Bozbey, "Bu kentin sorunlarını kime sorsanız söylüyorlar. Trafik, ekonomi, kentsel dönüşüm gerçekten bu konuda 5 yılda Bursa geriledi. Tam tersine trafikte de yoğunluk arttı. Sorunlar artmaya devam ediyor. Bakmayın siz tabelalarda şunu yaptık dediklerine. Onların hiçbiri bilime uygun değil. Ulaşım Master Planına da uygun değil. Bunlar bilim insanlarını da kale almıyorlar. Bilim insanları bunu böyle yapın diyorlar, bunlar, 'Hayır, biz kafamıza göre yapacağız' diyorlar. Biz bilimsel verilere bakarak, raporlara göre hem trafiği hem Bursa'nın sorunlarını tek tek çözeceğiz" şeklinde konuştu.
"2 katlı binayı yıkıp, yerine 8 katlı bina yapmak kentsel dönüşüm değil"
Başkan Adayı Mustafa Bozbey sözlerini şöyle tamamladı: "Bursa'da kentsel dönüşüm yok. Bursa'da mimar, mühendis arkadaşlar var. Kentsel dönüşüm 2 katlı binayı yıkıp, yerine 8 katlı bina yapmak kentsel dönüşüm değildir. Olsa olsa rantsal dönüşümdür. Bursa'nın önce anayasasını yapacağız. Bursa'nın anayasası 1/100.000 ölçekli plandır. Onun altında kentsel dönüşüm alanlarını dirençli bir kent olgusu çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını oraya koyarak planlama yapılacak ve sonra inşaatlar başlayacak"
"Kenti ortak akılla yöneteceğiz"
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir de, "Yeşil enerji kaynaklarına yönelecek, Karbon ayak izinin azaltılması için önceki dönemlerde başlatılan çalışmalara devam edeceğiz. İstiyoruz ki kentimizde nefes alabileceğiniz daha çok yeşil alan olsun. Gelecek nesillere daha temiz bir gelecek bırakmanın yolu kentte yeşil alanları çoğaltmaktan geçiyor. Kişi başına düşen yeşil alan konusunda Türkiye'nin en çok yeşil alana sahip olan kenti olacağız. Yani sanatın kenti Nilüfer'de daha çok sanat üretilmesini sağlayacağız, Sporun kenti Nilüfer'de yaşayanların daha kolay spor alanlarına ulaşmasını sağlayacağız Tarım kenti Nilüfer'de kırsal kalkınmanın hep yanında olacağız. Üretim kenti Nilüfer'de daha çok bacasız sanayinin teşvik edilmesine önayak olacağız, Yeşil kent Nilüfer'i Türkiye'nin yeşil alan konusunda lideri yapacağız, Sosyal belediyecilik anlayışı ile AKP iktidarının yoksullaştırdığı halkımıza her türlü desteği daha çok vereceğiz. Hiç kimsenin herkesten akıllı olmadığını biliyoruz. Bildiklerimizin bilmediklerimiz içerisinde çok az yer tuttuğunun da farkındayız. Bu nedenle de kenti Ortak akılla yöneteceğiz. ve bütün bunları hep birlikte yapacağız" dedi. - BURSA
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