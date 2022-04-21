Bursa'daki patlama TBMM gündeminde - Son Dakika
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Bursa'daki patlama TBMM gündeminde

21.04.2022 09:56
Bursa'daki patlama TBMM gündeminde

MHP Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, TBMM gündemine taşıdığı Bursa'daki bombalı terör saldırısını lanetledi.

MHP Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, TBMM gündemine taşıdığı Bursa'daki bombalı terör saldırısını lanetledi.

Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verilirken, bombalı eylem MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu tarafından TBMM gündemine taşındı. Genel kurulda gündem dışı söz alan MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu, " Türkiye'nin teröre karşı kazandığı başarıyla sağladığı güvenlik ortamından rahatsız olanlar ve Türkiye'yi doğrudan hedef alamayan şer odaklarının maşaları yeniden iş başında" dedi.

"Bursa'da dün sabah 07.30'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına kalleş bir tuzak kurulmuştur" diyen Vahapoğlu, şöyle devam etti:

"Menfur olayda 1986, Ağrı Hamur doğumlu, 3 çocuk babası infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olmuştur. Bir memurumuzun ise tedavisi sürmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. O patlayıcıyı oraya koyan terörist, onların değişik sıfatla temsilciliğini yapanlar, terörist ve destekçilerine siyasi, mali ve psikolojik dahil her tür destek sağlayanlar bu cinayetlerin sorumlularıdır ve hepsini lanetliyorum."

"Görev- konu paylaşımı yapmışlar"

Bu arada MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, yaptığı açıklamada Bursa'nın ve Türkiye'nin huzurunu kaçıranların sonunun mutlaka hüsran olacağını söyledi.

Türkiye'nin ABD ve AB'den bağımsız hareket etmesinin şer odaklarını rahatsız ettiğini belirten Vahapoğlu, "Ne yazık ki terör sopasıyla Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışanlara karşı durması gerekenler, TBMM çatısında bile terör örgütünün siyasi uzantısıyla birlikte hareket ediyor, utanmadan bir de timsah göz yaşı döküyorlar. Nasıl mı diye soracak olursanız? Aynı gün TBMM gündemine İP Grubu 'genç yoksulluğu", PKK'nın siyasi uzantısı HDP Grubu ise 'çocuk yoksulluğu' konusunda önerge veriyor. Şu tablo bile durumun tesadüfi olmadığını, ortada bir görev ve konu paylaşımı olduğunu anlatmaya yetiyor" diye konuştu.

"Tezkereye red vermişlerdi"

Vahapoğlu, ayrıca geçen yıl ekim ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına operasyon izni veren teskereye, görev ve konu paylaşımı yapan CHP ve HDP'nin ret oyu verdiğini hatırlattı. "Milletimizin huzurunu esas alan o teskere sayesinde bugün kahraman ordumuz, Irak'ın kuzeyinde destan yazıyor, terör örgütüne darbe üstüne darbe indiriyor" diyen Vahapoğlu, Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen Mehmetçiklerimiz Üsteğmen Ömer Delibaş ile Teğmen Kaan Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize baş sağlığı diledi. - BURSA

Bursa'daki patlama TBMM gündeminde

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Kaynak: İHA

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