Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, soruları yanıtladı - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, soruları yanıtladı

14.10.2022 16:21

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin, "İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokmamış, denge politikasını gözetmiş bir genel başkanın partisinin başındaki zat, Amerika'ya göz kırpıyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin, "İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokmamış, denge politikasını gözetmiş bir genel başkanın partisinin başındaki zat, Amerika'ya göz kırpıyor." dedi.

İnce, Orhangazi ilçesindeki ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun Türkiye'nin lehine olduğunu söyledi.

Amerikancı ya da Rusçu olmadıklarını, farklı bir siyasi parti kimliğinde yollarına devam ettiklerini belirten ince, şöyle konuştu:

"Doğru bildiğimize 'doğru', yanlış bildiğimize 'yanlış' diyoruz ama gidip Amerika'da 'Ukrayna'nın tarafında olmalıyız' deyip, Türkiye devletinin tarafsız, ara bulucu politikasını yerle yeksan etmek, Amerika'ya göz kırpmak, bunu çok tehlikeli buluyoruz. Amerika'ya gidip 'Ukrayna'dan yana olmalıyız' demek, Yunanistan'daki üslerden yana olmak demektir. Güneyimizdeki YPG/ PKK'dan yana olmak demektir. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Böyle muhalefet olmaz. Biz yerli ve milli muhalefetten yanayız. Erdoğan'ı desteklemiyoruz. Erdoğan'ın politikalarına şiddetle karşıyız ama Ukrayna-Rusya savaşında yürütülen tarafsız kalma, ara bulucu rolüne soyunma memleketimizin lehinedir. İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokmamış, denge politikasını gözetmiş bir genel başkanın partisinin başındaki zat, Amerika'ya göz kırpıyor."

Muharrem İnce, İznik ilçesinde cuma namazını kıldığı Orhan Camii'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin " Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı?" sorusu üzerine İnce, "Onu bilmiyorum ama Memleket Partisininkini kastediyorsan üyeler seçecek, büyük ihtimal Muharrem İnce olacak." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde seçilme ihtimalinin sorulması üzerine İnce, "Bende barometre yok. Bu yalancı anket şirketleri gibi de bir şey söyleyemem. Öyle bir yorumda bulunmak istemem." dedi.

Daha sonra vatandaşlarla sohbet edip esnaf ziyaretinde bulunan ve bir atölyede çini boyayan İnce, Yenişehir ilçesinde de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, soruları yanıtladı - Son Dakika

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