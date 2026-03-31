Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir

31.03.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa’da Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası siyasi kulisler hareketlendi. Olası tutuklama durumunda meclis çoğunluğunun AK Parti ve MHP'de olması nedeniyle belediyenin yönetiminin el değiştirebileceği değerlendiriliyor.

Bursa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında verilen gözaltı kararı, sadece adli süreci değil siyasi dengeleri de hareketlendirdi. Bozbey’in tutuklanması halinde belediyenin yönetiminin değişebileceği konuşuluyor.

MUSTAFA BOZBEY GÖZALTINDA

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Mustafa Bozbey dahil 55 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve üyelik, rüşvet, suçtan elde edilen mal varlığını aklama ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla yürütüldüğü belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Bozbey’in ailesinden bazı isimlerin de bulunduğu aktarıldı.

Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir

BOZBEY’İN DURUMU SİYASİ DENGELERİ BELİRLEYECEK

Operasyonun ardından Ankara kulisleri de hareketlendi. Siyasetin odağı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne çevrilirken, Bozbey’in hukuki sürecinin belediye yönetimini doğrudan etkileyeceği değerlendiriliyor.

GÖREVDEN ALINIRSA SEÇİM YAPILACAK

Bozbey’in tutuklanması halinde görevden uzaklaştırılması bekleniyor. Bu durumda Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, başkanvekili belirlemek için seçim sürecine girecek.

MECLİS AK PARTİ VE MHP ÇOCUNLUKTA

Belediye meclisindeki mevcut dağılım, olası bir yönetim değişikliği ihtimalini güçlendiriyor. Mecliste CHP’nin 41, İYİ Parti’nin 6, Yeniden Refah Partisi’nin 1 ve Büyük Birlik Partisi’nin 1 üyesi bulunuyor. AK Parti ve MHP’nin toplam üye sayısının ise 57. Bu tabloya göre başkanvekilliği seçiminde çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP’nin belirleyici olacağı, bu nedenle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yönetiminin el değiştirebileceği ifade ediliyor.

47 YIL SONRA CHP'YE GEÇTİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yerel seçimlerinde 47 yıl aradan sonra el değiştirerek CHP'ye geçmişti. Mustafa Bozbey, yüzde 47,62 oy alarak en yakın rakibi Alinur Aktaş'ı geride bırakarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Bundan tam 47 yıl önce 1977'de CHP'li Mustafa Eroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmişti.

Politika, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    savaşta kazanamadıklarını masada kazanma oyunları bizi daha çok kenetler 58 39 Yanıtla
  • Burak üstün Burak üstün:
    sandık gelsin istiyoruz. maaşlar kira ve faturalara yetmiyor 54 32 Yanıtla
    Aziz Can Aziz Can:
    gelen sanki kirayı faturayı indercek diye sevinin anca öyle 9 12
  • Özkan Özdemir Özkan Özdemir:
    bu adaletsizlikler nere kadar gidecek 33 17 Yanıtla
  • nesha512 nesha512:
    Amaç bu zaten.Şaşırmadım. 35 12 Yanıtla
  • Sedat Çelik Sedat Çelik:
    Hadi inşallah şu zamlarla kurtuluruz belki 5 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel’e yarım milyonluk dava Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
Trump’tan Küba hakkında bilmece gibi sözler Trump'tan Küba hakkında bilmece gibi sözler
Ederson, tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi Ederson, tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar
Andre Onana, gelecek sezon formasını giymek istediği takımı duyurdu Andre Onana, gelecek sezon formasını giymek istediği takımı duyurdu

13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:12
Herkes banyodakini Ronaldo sandı Gerçek sonradan ortaya çıktı
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:24
İtalya, ABD Uçaklarına Sigonella Üssü İzni Vermedi
İtalya, ABD Uçaklarına Sigonella Üssü İzni Vermedi
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:49
Maçka Parkı’nda erkek cesedi bulundu Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:10:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.