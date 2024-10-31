Bütçe Görüşmelerinde 'Bilinmeyen Dil' Tartışması - Son Dakika
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Politika

Bütçe Görüşmelerinde 'Bilinmeyen Dil' Tartışması

TBMM'de Sırrı Sakık ve Mehmet Muş arasında Kürtçe kullanımına dair tartışma yaşandı.

31.10.2024 17:45
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri sırasında DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile Komisyon Başkanı Mehmet Muş arasında 'Bilinmeyen dil' tartışması yaşandı. Sakık, "Ben Kürtçe olarak 'Sizi seviyorum' desem tutanaklara 'Bilinmeyen dil' olarak yansıyacak. Bu haksızlığa son verin" dedi. Muş ise devletin resmi dilinin Türkçe olduğunu belirterek, "Parlamentoda isterseniz siz Kürtçe bir ifade kullanın, isterseniz Fransızca bir ifade kullanın; tamamı 'Türkçe dışında bir dil' olarak geçer" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Sayıştay'ın 2025 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Görüşmeler sırasında Meclis tutanaklarına yansıyan 'Bilinmeyen dil' ifadesine ilişkin tartışma yaşandı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Kürtçe, 'Ben sizi seviyorum' diyerek, bunun da tutanaklara 'Bilinmeyen dil' olarak yansıyacağını söyledi. Sakık, "Bu haksızlığa son verin. Yani sizin diliniz ne kadar kutsalsa bizim dilimiz de bir o kadar kutsal" dedi.

'I LOVE YOU DA BİLİNMEYEN DİL GEÇECEK'

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Anayasa'ya göre devletin resmi dilinin Türkçe olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla bu parlamentoda isterseniz siz Kürtçe bir ifade kullanın, isterseniz Fransızca bir ifade kullanın; tamamı 'Türkçe dışında bir dil' olarak geçer. Bu, Kürtçeye veya başka bir dile karşı yapılan bir tutum değildir. Çünkü resmi dilimiz Türkçe olduğu için mesela ben şimdi, 'I love you' desem, 'Sizi seviyorum' desem yine bu tutanaklara 'Bilinmeyen bir dil' olarak geçecek, 'Türkçe dışında bir dil' olarak geçecek. Dolayısıyla sizin, 'Sizi seviyorum' demenizin Kürtçe ile İngilizce arasında, birazdan bakalım kayıtlara, ikisinde de 'Türkçe dışında ifadeler' diye yazar. Sayın Sakık, bunu düzeltmemiz lazım. Bir de bakın, ben bütün hatiplerin görüşlerine önem veriyorum ve kendilerini ifade etme noktasında hiç müdahalede bulunmam. Yalnız, bazı şeylerde de birbirimize haksızlık etmememiz gerektiği kanaatindeyim. Dile getirdiğiniz bazı meseleler var. Türkiye'nin tartıştığı bazı sorunları var, Türkiye'nin çözmesi gereken bazı meseleleri var. Fakat burada, 'Kürt dediğimiz için ceza aldık', bu biraz ağır bir ifade oluyor; çünkü, 'Kürt' dediği için kimse ceza almıyor" diye konuştu.

'SEN BENİM MUHATABIM DEĞİLSİN'

Tekrar söz alan Sakık, "Sayın Başkan, bunu söylüyorsunuz ama hayatta bir karşılığı yok. Bugün Selahattin Demirtaşlar, Kürt siyasetçilerin hepsi Kürt oldukları için içeride. Silah yok, şiddet yok" dedi. Bunun üzerine İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, "Alparslan Türkeş de 5 sene hapishanede yattı" diye araya girdi. Sakık, Ayyüce Türkeş Taş'a tepki göstererek, "Sen benim muhatabım değilsin. Konuşmayın bir siz. Şimdi, bizim bütün arkadaşlarımız Kürt oldukları için içeride. Kürtlüğün bedelini ağır ödüyorlar" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NE HAKARETTEN SIKILDIK'

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş da Sakık'a cevap vererek, "Seni dinlemek zorunda mıyız? Sıkıldık artık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaretten sıkıldık. Dinlemek zorunda mıyız burada? Hiç kimse de dinlemek istemiyor. Vatanın, milletin bütünlüğü söz konusu. Her şeyin bir sınırı var, sulandırılıyor artık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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