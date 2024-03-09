AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, \'Büyük Dönüşüm Başlıyor\' başlığı ile projelerini açıkladı

Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, "Büyük Dönüşüm Başlıyor" başlığı ile Malatya için hazırladığı projeleri kamuoyuna açıkladı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Proje Tanıtım Toplantısına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Süver, TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Malatya Milletvekilleri İhsan Koca ve Abdurrahman Babacan, önceki dönem milletvekillerinden Öznur Çalık ve Mustafa Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ile ilçe belediye başkanları, parti teşkilatları, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Proje tanıtım toplantısında ilk olarak konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Süver, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ile uzun süredir bir dostluklarının olduğunu belirterek, "Sami Bey, her şeyiyle kefil olduğum, samimi, çalışkan, azimli, inançlı, hedefine ardına bakmadan gözü kara gidebilen bir arkadaşımız" ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin selamını ileten Bakan Yardımcısı Süver, "Biz de Sami Bey'in arkasındayız. Yarınların büyük Malatya'sını hep birlikte kurmak için kapı kapı, gönül gönül dolaşacağız. Malatya hep birlikten ve kardeşlikten yana tavır koyan bir şehrimiz. Bunu bir sefer daha göstermek için hep birlikte gayretle çalışmanızı istirham ediyorum" dedi.

"Sami Başkanın iş bitirme özelliğini yakinen müşahede ettik"

TBMM AK Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekili Abdullah Güler ise Sami Er ile arkadaşlıklarının çok eski yıllara dayandığını belirterek "Kendisinin iş tutuş şekli, olaylara yaklaşımı ve iş bitirme özelliğini yakinen müşahede ettik" ifadelerine yer verdi.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden birinin de Malatya olduğunu ifade eden Güler, "Tüm imkanlarımızla hem Malatya'mızda hem 11 ilimizde çok büyük bir dönüşüm ve çok büyük bir alt yapı ve üst yapı çalışmalarına başlanıldı. Yeterli mi elbette değil, çok daha iyisini yapacağız. Bundan bütün arkadaşlarımız emin olsun" dedi.

Hükümet olarak kentsel dönüşüm yasasında birçok değişiklikler yaptıklarını da ifade eden Güler, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hibelerden tutun da, planlamaya, yerinde dönüşüme, mevcut ortaklık yapısındaki hukuki engellere dair ne kadar sıkıntı varsa tamamına müdahale edecek çok özel çalışmalar yaptık. Kasım ayında da bu yürürlüğe girdi. Çok önemli bir kurumsal yapı inşa ettik" ifadelerine yer verdi.

Yeni yasayla birlikte önümüzdeki birkaç yıl içerisinde deprem bölgelerinin ve Malatya'nın bambaşka bir hale geleceğine yürekten inandığını dile getiren Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarını yakinen gördüğüm, beraber çalışmaktan da büyük onur duyduğum, kabiliyetini, bilgi birikimini, tecrübesini tamamen Malatya'nın hizmetine sunacak bir belediye başkan adayımız var. İstanbul'da elde ettiği birikim, belediyecilik tecrübesi daha sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığından elde ettiği birikim tecrübe kabiliyetleriyle beraber inşallah önümüzdeki 5 yılda Malatya'mızı bambaşka hale getirecek. Seçim beyannamemizde dirençli şehirler başlığımız var biliyorsunuz. Yani alt yapısı ve üst yapısıyla beraber sağlam depreme dayanıklı güvenli konutlarda çevre donatı sistemiyle, parkıyla, bahçesiyle diğer ekosisteme katkı sağlayacak. İnşallah Malatya'mızın biz önümüzdeki 5 yılda çok muazzam bir gelişim serüvenine tanıklık edeceğiz. Ben de bir kardeşiniz olarak bu serüvende bu başarı hikayesinde elimden geldiği kadar her türlü desteği sizlere vermeye devam edeceğim. Tüm imkanlarımızla, birikimimizle, tecrübemizle her türlü katkıyı sağlamaya bundan sonra da güzel Malatya'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz"

Malatya'yı ayağa kaldıracak projeler

Konuşmaların ardından sahneye çıkan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Malatya için hazırladıkları projeleri açıkladı. Malatya'nın önceliğinin şüphesiz bir an önce bu enkazdan ayağa kalkması olduğunu ifade eden Er, "Bir taraftan seçim çalışmalarıyla uğraşırken, akşamları İlçe Belediye Başkan adaylarımız ile bu konuları masaya yatırıyoruz. Benim en önemli projem Malatya'yı deprem sonrası ayağa kaldırmak olacak" ifadelerini kullandı. Malatya'yı çok iyi tanıyan birisi olarak şehrin tüm potansiyellerini çok iyi bildiğini anlatan Sami Er, "Ben bir mühendisim. Kentsel dönüşüm alanında yüksek lisans yapmış bir kardeşinizim. Malatya'nın nasıl ayağa kalkacağını biliyoruz. Belediyecilikte de Allah'a şükürler olsun deneyimimiz var. İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik döneminde de kırsalın belediye başkanıydım. Kırsalı çok iyi tanıyorum, Malatya'yı çok iyi tanıyorum. Malatya'mızın geleceğini planlıyoruz" dedi.

Projelerinde ana temanın 'Büyük Dönüşüm Başlıyor' başlığı altında hazırlandığını kaydeden Sami Er, "Allah'ın izniyle büyük dönüşümü başlatıyoruz. Elbette ki en önemli şey burada planlama. Şehrimizin mevcut yapısını öncelikle rehabilite edeceğiz. Esas önemli olan şey şu; Malatya'mız tek merkezli bir şehir maalesef ve çarşımız çöktü. Dolayısıyla biz tek merkezlilikten Malatya'yı kurtarıp çok merkezli bir şehir olarak planlamayı düşünüyoruz. Tabi bunu yaparken de su ve bitki örtüsünü tahrip etmeyen, tarihi dokuyu koruyan bir yaklaşımla yapacağız. Yerinde Dönüşüm'de özellikle yapı stokunu tespit ediyoruz. Dönüşüm alanlarını öncelik sırasına göre belirliyoruz. Gayrimenkul değer haritasını çıkararak dönüşümü başlatıyoruz. Bunu yaparken öncelikle bütüncül bir yaklaşım, bütüncül bir bakış açısıyla rezerv alanlarının doğru kullanacak şekilde kendi kendini finanse eden, değer esaslı bir model oluşturarak şeffaf ve uzlaşmaya dayalı olacak şekilde planlıyoruz. Kesinlikle 'Yerinde Dönüşüm' başlığımız en çok muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi. Maalesef ilçe belediyelerimiz ile büyükşehir belediyemiz arasındaki iletişim probleminden kaynaklanan bir durağanlık var. 33 bin tane başvuru var. İlk mecliste planlarla ilgili ne gibi sıkıntılar varsa onları giderecek hazırlıkları yapıyoruz. İlçe belediyelerimiz inşallah kendi meclislerinden geçirecekler biz de büyükşehir meclisi olarak bunu mecliste geçirip hızlandıracağız" dedi.

Sami Er, toplamda 69 binin üzerinde hak sahibinin olduğunu belirterek, bu hak sahiplerinin tamamına evlerinin teslim edilmesinden sonra ilave 15 bin konut yaparak özellikle kiracılar içinde konut ihtiyacının giderilmesi için çalışacaklarını söyledi. - MALATYA