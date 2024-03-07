Bursa Büyükşehir Belediyesi Nilüfer\'e Dev Kongre ve Kültür Merkezi İnşa Edecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni dönemde Nilüfer'e dev bir kongre ve kültür merkezi inşa edeceğini belirten Başkan Alinur Aktaş, "25 yıllık Nilüfer'in makus tarihini değiştirmek adına yola çıktık. Maalesef 25 yılda, 700-800 kişiyi bir araya getirecek bir salon Nilüfer'e kazandıramamışlar. 543 bin nüfuslu belediye bunu yapamamış. Ama gidip bakın Mustafakemalpaşa ve Orhangazi ilçelerine, nasıl salonlar var görün. Allah'ın İzniyle o salonu da Nilüfer'e bizler kazandıracağız" dedi.
Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak'ın proje ve meclis üyelerini tanıttığı toplantıya katılan AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bir irade ortaya koyduk. Bir derdimiz, heyecanımız var. Herkes artık Nilüfer'in buna ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyor. Bizim ittifakımız güçlü bir ittifak. Biz skor ittifakı değiliz. Bu ittifak, 3-5 tane daha meclis üyemiz, 3-5 tane daha belediye başkanımız olsun ittifakı değil. Karşı tarafta bir ittifak yok gibi görünüyor. Ama onların ittifak yaparken de bir sözleri yoktu. İttifak yapamazken de sözleri yok. Onların tek derdi ve hesabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve Cumhur İttifakını alaşağı etmektir. 14-28 Mayıs'ta ittifak adı altında denediler. Masanın üzeri, masanın altı dediler. 6'lı 7'li yaptılar. Şimdi de başka türlü deniyorlar. Şu an karşımızda, hiçbir plan ve programı olmayan sadece Alinur Aktaş'a saldıran ve olumsuz konuşan adaylar var. Bazıları ise, kazanmak için değil, kaybettirmenin derdindeler. İçinde hınçları var. Acaba kaybettirerek ders verebilir miyiz diye düşünüyorlar. Bu millet kuyumcu terazisi hassasiyetiyle her şeyi tartıyor. Gerçekten bu millet kararlı ve pozitif bakıyor. Her şey dört dörtlük mü? Biz böyle bir şey olduğunu iddia etmiyoruz. 31 Mart, Türkiye'de, Bursa'da özellikle de Nilüfer'de bir şeylerin değiştiğinin ortaya konduğu gün olacaktır" dedi.
"Alinur Aktaş'ı 1 kişi gönderir o da bu milletin kendisi"
Diğer ilçe ve büyükşehir belediye başkan adaylarının Bursa'dan haberleri olmadığını belirten Başkan Adayı Alinur Aktaş, "CHP'nin adayı 1 hafta önce bir aday tanıtım töreni yaptı. BAOB binasında bunu gerçekleştirdi. 20 yıl belediye başkanlığı yaptın, usulsüz imzalar attırdığın başkan yardımcısı da 5 yıl belediye başkanlığı yaptı. Maalesef 25 yılda, 700-800 kişiyi bir araya getirecek bir salon ayarlayamamışlar. 543 bin nüfuslu belediye bunu yapamamış. Ama gidip bakın Mustafakemalpaşa'ya, Orhangazi ilçelerine.Gidip bakın nasıl salonlar var görün. Allah'ın İzniyle o salonu da Nilüfer'e bizler kazandıracağız. Batı Spor Kompleksi ve Dev Kongre Merkezi Nilüfer'e damgasını vuracak. Dertleri yok ki bunların. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, evlere şenlik. Mega proje açıkladı. Alinur Aktaş'ı göndermek. Ne yaptı bu Alinur Aktaş size ya. Ne derdin var? Alinur Aktaş'ı 1 kişi gönderir o da bu milletin kendisi. Kusura bakmayın buna karar verecek olan kişi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel değildir" dedi.
"Uyan da balığa gidelim"
CHP Bursa Belediye başkan adayının ise Bursa ile hiç alakasının olmadığın iddia eden Aktaş, "10 gün önce Karacabey'de neden tarım fuarının olmadığını sorguladı. Ama biz geçen gün gidip, 12. tarım fuarının açılışını yaptık. 11 senedir yapılan fuardan haberi yok. Ana okulları açacağım diyor. 32 tane ana kucağı açtık. Uyanda balığa gidelim. Bu sene 100'e tamamlacağız inşallah. Nilüfer'in de her bir köşesine konduracağız. 16 tane gençlik merkezi yaptık, inşallah 50'ye çıkaracağız. Her kurumla iş birliği yaparız" diye konuştu. - BURSA
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