Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırının altından çete çıktı! Bir de tehditler savurdular - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırının altından çete çıktı! Bir de tehditler savurdular

Geniş Video İzle

Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. Motosikletli saldırının arkasından Daltonlar suç örgütü çıktı. Çetenin saldırıyı geçen günlerde Timocan lakaplı örgüt yöneticisinin Irak'ta yakalanmasına misilleme olarak yaptığı öğrenildi.

22.03.2025 08:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esentepe Mahallesi'nde bulunan Irak Konsolosluğu'nda akşam saatlerinde motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. Konsolosluğa yapılan bu saldırının altından Daltonlar suç örgütü çıktı.

9 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi. Polis ekipleri konsolosluk ve çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırının altından çete çıktı! Bir de tehditler savurdular

KAYMAKAM: GEÇMİŞ OLSUN

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Irak devletinin yanındayız" dedi.

"PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİLER"

Konsolosluk yakınındaki durakta taksicilik yapan İlhan Dilber ise, "Taksi durağında otururken, silah sesleri duyduk. Sesleri duyunca dışarı çıktık. Konsolosluğun orada olay olduğunu fark ettik. Oraya gittiğimizde saldırganlar kaçmıştı. Peş peşe ateş ettiler, bir şarjör boşaltılmış gibi geldi bana" dedi.

Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırının altından çete çıktı! Bir de tehditler savurdular

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ KEÇELİ: MOTOSİKLETLİ ŞAHISLAR TARAFINDAN IRAK'IN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞUNA SİLAHLA ATEŞ AÇILMIŞTIR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır. Iraklı yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Irak'ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep'teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır. Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırının altından çete çıktı! Bir de tehditler savurdular

TİMOCAN'IN YAKALANMASINA MİSİLLEME

Çetenin saldırıyı geçen günlerde MİT tarafından Irak'ta yakalanan çete yöneticilerinden Ahmet Mustafa Timo'nun yakalanmasına misilleme olarak yaptığı tespit edildi.

SALDIRININ ARDINDAN TEHDİTLER SAVURDULAR

Çete üyelerinden Baran Yıkılmaz sosyal medya hesabından "Hakkında kırmızı bülten kararı olmadan, kanunsuz bir şekilde ve yargılamadan para karşılığı MİT güçlerine kardeşimizi satan namussuz Irak hükümeti ve diğer namussuz emniyet birimleri bilsin ki; bu saatten sonra bu ateşe artık kimse su dökemeyecek. Bizim birbirimiz için nelerden vazgeçtiğimizi herkes öğrenecek" diye tehditler savurdu.

Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırının altından çete çıktı! Bir de tehditler savurdular
Irak Konsolosluğu\'na silahlı saldırının altından çete çıktı! Bir de tehditler savurdular

Diplomasi, Güvenlik, Esentepe, 3-sayfa, Hukuk, Şişli, Yaşam, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırının altından çete çıktı! Bir de tehditler savurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • USTA BİRİ:
    redkit yakalarsa 27 0 Yanıtla
  • İlkay Kazak:
    güzel senaryo imamoglunun haberlerini bastırmak için,algı operasyonu giç adam not bırakırmı öyleyse 1 2 kişiyi öldürseydin gerçekse eger basını buraya cevırmeye çalılıyorllar yemezler akpkk gideceksiniz 3 13 Yanıtla
  • 6490203:
    iç işleri bakanı hemen yakalar çok yakaladı huhşnr kadar ama bitiremedi, yakında bu suç örgütlerinin liderler ile masaya oturulur örgüt elemanları silah bıraksın vs 0 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    kim bunlar toplayın.. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
10:51 İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:03:04. #7.13#
SON DAKİKA: Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırının altından çete çıktı! Bir de tehditler savurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement