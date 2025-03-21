Emekli vatandaş İmamoğlu'nun evinin önünde nöbet tutmaya başladı: Oyumun peşine düştüm - Son Dakika
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Emekli vatandaş İmamoğlu'nun evinin önünde nöbet tutmaya başladı: Oyumun peşine düştüm

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İstanbul'da ikamet eden 59 yaşındaki emekli vatandaş, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evinin önünde nöbet tutmaya başladı. İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını isteyen vatandaş, "Oyumun peşine düştüm. Bir oy attım. O çalındı. Evde oturup, televizyon seyredip, havuç kemirmek istemiyorum. Ölene kadar buradayım." dedi.

21.03.2025 12:29  Güncelleme: 13:16
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındı. Gözaltının ardından 59 yaşındaki emekli Metiner Gündoğdu, Ekrem İmamoğlu'nun evinin önünde nöbet tutmaya başladı. Her gün sabah erken saatlerde bisikletiyle Kağıthane'den İmamoğlu'nun Sarıyer'deki konutunun önüne gelen Metiner hava kararıncaya kadar nöbet tutuyor.

Emekli vatandaş İmamoğlu'nun evinde nöbet tutmaya başladı: Oyumun peşine düştüm

"OYUMUN PEŞİNE DÜŞTÜM"

Gündoğdu, "Oyumun peşine düştüm. Bir oy attım. O çalındı. Evde oturup, televizyon seyredip, havuç kemirmek istemiyorum" dedi. Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü romanına atıfta bulunarak sözlerini sürdüren Gündoğdu, "Hakkını ara Kara Bayram, hakkını. Yollara düşün yollara. Yılan bile yılanken öcünü alıyor. Lütfen yeter artık. Vallahi cumhuriyetim çalındı. Elimizin avucumuzun içinden kaydırdılar, götürdüler. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz çalınıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri çalınıyor. Yeter, biraz durun. Sanki uzaydan bir çekirge sürüsü istila etti memleketi yahu. Bu kadar mı doymazsınız? Talan ediyorlar. Avukatı, hakimi, doktoru, eczacısı, işçisi, işvereni, patronu daha durmayın, bu son şans. Çiviyi çaktılar, üstümüzü kapatacaklar. Ya kalkarsınız ya da geberir gideriz" dedi.

Emekli vatandaş İmamoğlu'nun evinde nöbet tutmaya başladı: Oyumun peşine düştüm

"ÖLENE KADAR BURADAYIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Gündoğdu, "Sevgili Özgür Özel son anda güzel bir adım attı. Allah'ını seversen çimento ol. Bu halkın su ve kum olarak bir araya getir, bizi birleştir. Ya beton et, bir beton gibi dik durup onların üstüne yıkılalım ya da beton gibi durup sınırlarımızı çizelim. Yaşasın demokrasi" diye konuştu. İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını isteyen Gündoğdu, "Aksi takdirde bu iş burada bitmeyecek" dedi. Nöbetini sürdüreceğini belirten Gündoğdu, "Ölene kadar buradayım. Uyuyamıyorum, yatamıyorum. Oğluma, torunuma hesap veremeyeceğim. Buna çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli vatandaş İmamoğlu\'nun evinin önünde nöbet tutmaya başladı: Oyumun peşine düştüm
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emekli vatandaş İmamoğlu'nun evinin önünde nöbet tutmaya başladı: Oyumun peşine düştüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Ahmet Işıklı:
    ne diyeyim Allah akıl fikir versin enflasyon için,şehitler için,filistin için yapsana bu protestoyu arkadaşım 348 119 Yanıtla
    h.m.633463:
    sen onu apoyu meclise getirmek isteyenler için soylesene 2 3
    Beşiktaş 1903:
    Sen yap burda millete karisacagina 1 2
  • Ölüyen Yürüler:
    oruçta tutmuyor, aynı kafa 279 131 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    Emekli yaşlı belki kronik bir hastalığı var 1 4
  • İdris İğneci:
    hiç kalkma ordan ölene kadar bekle 257 75 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    O. Cc 1 1
  • Aydın Gökmen:
    O attığın oyun sonucu bunlar belirli bir yaş dakilere oy kullandırmayacaksınız 211 97 Yanıtla
  • Efem0909:
    İşi yok nasıl olsa evde oturacağına orda otursun Emekli maaşını hangi ülkeden alıyor bu vatandaş 194 76 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    Emek verdiği çalıştığı ülke den 1 3
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