Emekli vatandaş İmamoğlu\'nun evinin önünde nöbet tutmaya başladı: Oyumun peşine düştüm

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındı. Gözaltının ardından 59 yaşındaki emekli Metiner Gündoğdu, Ekrem İmamoğlu'nun evinin önünde nöbet tutmaya başladı. Her gün sabah erken saatlerde bisikletiyle Kağıthane'den İmamoğlu'nun Sarıyer'deki konutunun önüne gelen Metiner hava kararıncaya kadar nöbet tutuyor.

"OYUMUN PEŞİNE DÜŞTÜM"

Gündoğdu, "Oyumun peşine düştüm. Bir oy attım. O çalındı. Evde oturup, televizyon seyredip, havuç kemirmek istemiyorum" dedi. Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü romanına atıfta bulunarak sözlerini sürdüren Gündoğdu, "Hakkını ara Kara Bayram, hakkını. Yollara düşün yollara. Yılan bile yılanken öcünü alıyor. Lütfen yeter artık. Vallahi cumhuriyetim çalındı. Elimizin avucumuzun içinden kaydırdılar, götürdüler. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz çalınıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri çalınıyor. Yeter, biraz durun. Sanki uzaydan bir çekirge sürüsü istila etti memleketi yahu. Bu kadar mı doymazsınız? Talan ediyorlar. Avukatı, hakimi, doktoru, eczacısı, işçisi, işvereni, patronu daha durmayın, bu son şans. Çiviyi çaktılar, üstümüzü kapatacaklar. Ya kalkarsınız ya da geberir gideriz" dedi.

"ÖLENE KADAR BURADAYIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Gündoğdu, "Sevgili Özgür Özel son anda güzel bir adım attı. Allah'ını seversen çimento ol. Bu halkın su ve kum olarak bir araya getir, bizi birleştir. Ya beton et, bir beton gibi dik durup onların üstüne yıkılalım ya da beton gibi durup sınırlarımızı çizelim. Yaşasın demokrasi" diye konuştu. İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını isteyen Gündoğdu, "Aksi takdirde bu iş burada bitmeyecek" dedi. Nöbetini sürdüreceğini belirten Gündoğdu, "Ölene kadar buradayım. Uyuyamıyorum, yatamıyorum. Oğluma, torunuma hesap veremeyeceğim. Buna çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.