Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gümüşhane'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gümüşhane'de konuştu Açıklaması

26.04.2022 20:21
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gümüşhane'de konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzde de göstereceğimiz yeni projelerimiz var, açıklayacağımız, toplumumuzla paylaşacağımız yeni imkanlarımız var, yeni sosyal politika önlemlerimiz var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzde de göstereceğimiz yeni projelerimiz var, açıklayacağımız, toplumumuzla paylaşacağımız yeni imkanlarımız var, yeni sosyal politika önlemlerimiz var. Bunları da hayata geçirerek enflasyon karşısında insanlarımızın daha da rahat nefes almasını sağlayacağız." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için geldiği Gümüşhane'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bilgin, burada yaptığı konuşmada, salgın ve küresel ekonomik krizin yansımaları dikkate alındığında Türkiye'de birtakım sorunların var olduğunu, ayrıca küresel dalganın etkisiyle gelen enflasyon sorunu da oluştuğunu söyledi.

Bu sorunlardan önce de Türkiye'yi kuşatmaya yönelik çabaların, Türkiye'ye yüklediği bir maliyeti olduğunu vurgulayan Bilgin, " Akdeniz'de, Karadeniz'de, Suriye'de, Libya'da bütünüyle Türkleri 1000 yıl sonra bu topraklarda denizsiz bırakacak bir projeyi yırttık, çöpe attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mücadeledeki öncülüğü tarihi bir şeydir. Bizim Cumhurbaşkanımız olduğu için bunu söylemiyoruz, muhtemelen bunu 50-100 yıl sonra tarihler böyle yazacak. Herkes bunun hakkını teslim edecektir." diye konuştu.

Bilgin, Türk milletinin bu coğrafyada başı dik, özgürce ve bağımsız yaşama idealini milli mücadeleden bu tarafa hiç kaybetmediğini vurgulayarak, "Bugün de bunu daha ileri aşamaya taşıyacağız. Onun için 2023 sadece bir seçim değildir, Türkiye'nin bağımsızlık yolunda bu yürüyüşünü kuvvetlendirecek bir dönüm noktasıdır." dedi.

"Elbette aktüel sorunlarımız var, enflasyon birinci derecede bugün bizim canımızı yakıyor ama Türkiye, ekonomisi konusunda da önündeki engelleri aşacak imkanlara, potansiyele, güce sahip." ifadesini kullanan Bakan Bilgin, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin üretim gücü ayakta. Hangi yola çıkarsanız çıkın, tırlardan mal taşıyan, hammadde, ürün taşıyan araçlardan geçilmiyor. Dolayısıyla Türkiye ne yapıyor, ticareti devam ediyor, üretimi devam ediyor. Geçtiğimiz ay Türk sanayisi yıllık bazda yüzde 13 büyüdü. Bu müthiş bir şey. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. 20 milyar doları aştık. Rahmetli Özal 1 milyar dolardan bahsettiği zaman 'ya 1 milyar dolar Türkiye ne satacak' falan diyorduk. Şimdi Türkiye yüzde 51'ini Avrupa'ya satıyor. Avrupa'ya satmadığı endüstri ürünü yok. Her şeyi satıyoruz. Fındık, fıstık, incir, üzüm gibi sınırlı 1950'lilerin, 60'ların, hatta 70'lerin dış ticaret tablosundan bugün helikopter satan, İHA satan, makine satan, makine fabrikaları ihracatı yapan ülke haline geldik."

Bilgin, Türkiye'nin sıkıntılarını üretimle aşacağını, gelecekten endişe duymadıklarını, sorunları aşacak güçleri, iradeleri ve siyasi akılları olduğunu kaydetti.

"Sorunları da adım adım çözeceğiz"

Daha sonra MHP Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bilgin, İl Başkanı Nadim Aydın ve partililerle bir süre sohbet etti.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın, MHP ve AK Parti arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında kurulan sadece siyasal ittifak olmadığını, tarihi bir yürüyüşün adı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önünde çözülemeyecek hiçbir problem olmadığını vurgulayan Bilgin, ittifakın devamı için samimi olan, dava arkadaşlığını paylaşan, Türkiye'nin 1000 yıllık tarihine sahip çıkan bütün inananlarla ve bu ideali benimseyenlerle birlikte yürüyeceklerini dile getirdi.

Milletin sorunlarının da farkında olduklarının altını çizen Bilgin, "Sorunları da adım adım çözeceğiz. Biz geçtiğimiz dönemde bunları nasıl çözeceğimizi çok kısa süre içerisinde gösterdik. Önümüzde de göstereceğimiz yeni projelerimiz var, açıklayacağımız, toplumumuzla paylaşacağımız yeni imkanlarımız var, yeni sosyal politika önlemlerimiz var. Bunları da hayata geçirerek enflasyon karşısında insanlarımızın daha da rahat nefes almasını sağlayacağız. Bunlardan kimsenin endişesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştiren Bilgin, Gümüşhane Belediyesini de ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ercan Çimen'den çalışma ve projelerle ilgili bilgi aldı.

Bakan Bilgin'e ziyaretlerinde Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Cihan Pektaş ve Hacı Osman Akgül ile diğer ilgililer de eşlik etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Gümüşhane, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gümüşhane'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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