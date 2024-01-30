Can Atalay\'ın milletvekilliği düşürüldü

GEZİ Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla düşürüldü.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin verdiği kararın okunmasına geçildi. Karar okunmadan önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın konuşmalarının ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kürsüye çıktı. Baş, "Usulsüz bir işlem yapılıyor. Anayasa ayaklar altına alınıyor. Şu anda itiraz ettiğimiz şu; 'Anayasayı tanımıyoruz' diyen Yargıtay'ın kararının Meclis'te okutulması. Bu karar Meclis tutanaklarına girdiğinde sizin de vekilliğiniz sorgulanır. Şimdi karar okunacak, milletvekilliği düşürülecek. Demek ki milletvekiliymiş değil mi? Eğer milletvekili ise neden 9 aydır içeride? Kararı Bekir Bozdağ okuyor. O hak ediyor çünkü okumayı" dedi.
KARAR OKUNURKEN GERGİNLİK
Konuşmaların ardından Yargıtay 3'üncü Dairesi'nin Atalay hakkındaki kararı okundu. Karar okunurken CHP, DEM Parti ve TİP milletvekilleri tepki gösterdi. Bazı milletvekilleri ellerinde 'Can Atalay'a özgürlük' yazılı dövizlerle başkanlık divanına yürüdü. Tartışmaların arasında kararın okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Milletvekillerinin tepkisinin sürmesi üzerine Genel Kurul'a yarın toplanmak üzere ara verildi.
TBMM Genel Kurulu sosyal medya hesabından, "?Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesinin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın kesin hüküm giydiğine dair yazısı bilgiye sunuldu. Okunan yazı neticesinde Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği Anayasa'nın 84'üncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca düştü" paylaşımı yapıldı.
AYM, 2 KEZ HAK İHLALİ KARARI VERDİ
Can Atalay hakkında İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezası verildi. Can Atalay, hak ihlali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. AYM, Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Ekim 2023'te görüşerek, 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' hakkı ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verdi. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi ihlal kararının uyulmamasına karar vererek, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Atalay, bunun üzerine ikinci kez hak ihlali talebiyle bireysel başvuruda bulundu. AYM, Can Atalay'ın tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan ikinci başvuruda da hak ihlali kararı verdi. Yargıtay 3'üncü Dairesi, AYM'nin ikinci kez verdiği 'hak ihlali kararına' da uyulmamasına hükmederek, kararı TBMM'ye gönderdi.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkeleri ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak gördüklerini ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için planlar oluşturduklarını söyledi.
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