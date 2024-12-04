Çavuşoğlu, Gafarova ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Çavuşoğlu, Gafarova ile Görüştü

NATO Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Gafarova ile ilişkileri görüştü.

04.12.2024 17:14
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NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, temasları çerçevesinde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü. Azerbaycan Milli Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ve aynı zamanda yasama organları arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" anlayışı temelinde şekillenen ilişkilerin liderlerin siyasi iradesi ve ortak çabaları sayesinde bugün en üst seviyeye ulaştığı vurgulandı.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerin başarıyla tamamlanması ve Sahibe Gafarova'nın yeniden Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti. Görüşmede parlamento başkanları, dostluk grupları ve milletvekilleri arasındaki temasların ilişkileri güçlendirdiği belirtilirken, uluslararası platformlarda ortak duruş sergilemenin önemine dikkat çekildi. Karalama ve baskı kampanyalarına karşı parlamentolararası iş birliğinin son derece önemli olduğu ifade edildi. Ayrıca Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferans (COP29) Zirvesi ele alınırken, söz konusu etkinliğin Azerbaycan'ın küresel süreçlere sunduğu katkılardan biri olduğu kaydedildi. Bölgedeki mevcut durumun da ele alındığı görüşmede, Batı Azerbaycan Cemiyeti'nin düzenlediği "Geri Dönüş Hakkı- Ermenistan'dan Zorla Çıkarılan Azerbaycanlılar için Adaletin Teşviki" başlıklı uluslararası konferansın önemine de değinildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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