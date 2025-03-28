Çavuşoğlu'ndan Alanya-Antalya Otoban Projesi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Çavuşoğlu'ndan Alanya-Antalya Otoban Projesi Açıklaması

Çavuşoğlu\'ndan Alanya-Antalya Otoban Projesi Açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya-Antalya otoban projesinde çalışmaların başladığını ve ilerleyen projeleri açıkladı.

28.03.2025 21:25
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TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya-Antalya otoban projesinde gelinen son durumu kamuoyuyla paylaştı. Çavuşoğlu, yüklenici firmanın bazı tünel bölgelerinde çalışmalara başladığını belirterek, "Mart ayında başlayacağını söylemiştik ve 11 Mart'ta çalışmalar başladı. Kamulaştırma işlemleri tamamlanan, orman ve hazine tahsisi yapılan alanlarda tam kapasiteyle başlama aşamasına gelindi. Kredi işlemleri de sona ermek üzere. Bu projeyi Antalya'mıza kazandıracağız" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı, Ramazan ayının son günlerinde partililerin yoğun katılımıyla Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde iftar programı düzenledi. Programa, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, partililere seslendiği konuşmasında Ramazan ayı boyunca Antalya'daki çalışmalara ve kente kazandırılması planlanan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antalya'daki teşkilat mensuplarının Ramazan ayında yoğun şekilde sahada çalıştığını ifade eden Çavuşoğlu, "Ramazan ayı boyunca arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Antalya'da tüm hemşerilerimizin yanında oldular, gönül almak için her kapıyı çalmaya çalıştılar. İhtiyaç sahiplerine ulaştılar. Gece sahura kadar çok faal oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekilleri olarak Ramazan ayında da Antalya için çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Serap Hanım'ın aramıza katılmasıyla daha da güçlendik, Antalya'mıza daha iyi hizmetler yapmak için hep birlikte çalışacağız. Bu iftardan hemen önce Karayolları Bölge Müdürümüzle Antalya'nın ulaşım sorunlarını ve devam eden projeleri gözden geçirdik. Önümüzdeki yıllarda programa alınması gereken öncelikli projeleri değerlendirdik" diye konuştu.

"Köprülü kavşaklardan otobana, yollar ve tüneller masada"

Ulaştırma alanında yürütülen çalışmaların detaylarına değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Menderes Türel'in de kamuoyuna duyurduğu gibi, başta Antalya merkezdeki köprülü kavşaklar olmak üzere doğuda Alanya, batıda Kumluca'ya kadar pek çok noktada köprülü kavşaklar ve yeni yollar yapılacak. Konya'dan Manavgat üzerinden gelen yollar, Kaş- Elmalı arasındaki güzergahlar, Korkuteli'nden Burdur'a uzanan yollar ile Çubuk Tüneli gibi projeler üzerinde durduk."

Alanya-Antalya otobanı projesine de değinen Çavuşoğlu, "En önemli projelerden biri de Alanya-Antalya otobanı. Şu anda yüklenici firma bazı tünel bölgelerinde çalışmalarını başlattı. Mart ayında başlayacağını söylemiştik ve 11 Mart'ta çalışmalar başladı. Kamulaştırma işlemleri tamamlanan, orman ve hazine tahsisi yapılan alanlarda tam kapasiteyle başlama aşamasına gelindi. Kredi işlemleri de sona ermek üzere. Bu projeyi Antalya'mıza kazandıracağız" dedi.

Antalya'ya sadece ulaşım değil, sağlık, eğitim, enerji gibi pek çok alanda da hizmet götürmeye devam edeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Antalyalı hemşerilerimizle birlikte çalışacağız, teşkilatlarımızın her zaman emrindeyiz. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çavuşoğlu'ndan Alanya-Antalya Otoban Projesi Açıklaması - Son Dakika

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