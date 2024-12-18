Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz' - Son Dakika
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Politika

Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmelerinde yeni oluşacak Suriye'de terör örgütlerinin baskısından kurtulmuş olarak Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istediklerini ifade etti.

18.12.2024 01:17  Güncelleme: 07:53
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerinin soru cevap kısmında; " Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"KÜRTLER SURİYE'NİN ASLİ UNSURUDUR"

Yılmaz, iktidarın Suriye'deki Kürtlere yaklaşımına ilişkin gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Suriyeli Kürtlerle PKK'yı birbirinden net bir şekilde ayrı görüyoruz. Terör örgütlerinin baskısıyla karşı karşıya olan kim olursa olsun buna karşıyız. Suriye'deki Kürtler, o ülkenin asli unsurlarıdır ve yeni oluşacak Suriye'de de terör örgütlerinin de baskısından kurtulmuş olarak Kürtlerin hak ettikleri şekilde o yapılar içinde temsil edilmelerini, temel hak ve özgürlüklerini en güzel şekilde yaşamalarını, refahlarını artırmalarını tabii ki istiyoruz. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Onlara farklı bir bakış açımız olamaz. Türkiye içinde de dışında da terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz."

"BUGÜN OLSA YİNE GİDERİM, BU BARIŞ YEMEĞİNE KATILIRIM"

Yılmaz, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın görevinden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le beraber barış yemeğine katıldığına pişman olup olmadığına ilişkin sorusuna; "Bugün olsa yine giderim, bu barış yemeğine katılırım ve o ailelerin barışması için elimden gelen tüm gayreti sarf ederim. O bir insani görevdir, bunu siyasi tartışmalara konu etmeyi doğru bulmuyorum. Bir tane annenin yüreğine su serpebildiysek ne mutlu bize" cevabını verdi.

"TASARRUF TEDBİRLERİMİZDEN TBMM DIŞINDA HİÇBİR KURULUŞUMUZDA İSTİSNA OLMADI"

Tasarruf genelgesine kamu kurumlarında uyulup uyulmadığına ilişkin gelen soruya Yılmaz, şöyle cevap verdi:

"Tasarruf tedbirlerini bu yıl olabildiğince kapsamlı hazırlamaya gayret ettik. Hiçbir kuruluşumuz istisna olmadı. Bir tane kurumumuz sadece istisna, o da TBMM. Çünkü farklı bir yapısı var, kuvvetler ayrılığı gereği yürütmenin bir parçası olarak görmedik. Halkın seçtiği temsilciler kendi kararlarını kendilerini verirler diye o saygıyla genelgeye dahil etmedik. Ama o süreçte Meclis Başkanı'mız bir açıklama yaptı, bu sürece Meclis'in de kendi iradesiyle dahi olduğunu, onların da tasarruf tedbirlerini kendi uhdelerinde alacaklarını ifade ettiler."

Cevdet Yılmaz: \'Suriye\'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz\'
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ALİÇO null:
    hangi kürtler !? 8 30 Yanıtla
    Mehmet emin Turan:
    Senin benim gibi, kanlı, canlı, evinde, işinde, çoluk çocuğunun rızkı peşinde, şerefli namuslu, haysiyetli, binlerce yıldır aynı o toprakta yaşamış ve şu anda da hala orada yaşayan milyonlarca Syriyeli Kürt. Bir de Türk diline saygılı olup özel isimleri de büyük harflerle yazarsanız, daha iyi olur. 33 1
  • Mehmetali Karatay:
    Helal olsun suryeli kürtlere toprakların bırakıp kaçmadılar Türkiye gelip te itin bağlasan durmayacağı evlerde 30 bine 20 bu fırsatcı ların eline düşmediler araplara gibi gelipte bim kartların dan makarna yardımı almadılar gelip te ucuz çalışmadılar besleme sığıntı olmayan kürtlere slm olsun 32 5 Yanıtla
  • D Celik:
    Merak etmeyin akp oldukca Kimse onlarin kilina dokunamaz. Israil de geldi suriye ye. Bop projesi isliyor 7 13 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya:
    bizimle beraber yaşayan kürt kardaşlerimizin ve suriyede teröre bulaşmayan kürtlerin elbette hakları korunmalı,,ama orda türkmenlerde var onlarda hak ettikleri gibi temsil edilsin bence 10 9 Yanıtla
  • Alparslan:
    bu karın derdi kuzey Suriye'deki PYD yi Kürt devleti olarak tanımak başka gayeleri yok İsrail abd güdümlu bunlar bakmayın milliyetçi devletçi İslamcı duruşlarına ... bunlar İslam'a türk mileetine devletine hizmet edecek adamlar olsa Trump bunları boş bukundukca övmez... Suriye'ye üzülmeyin yakında bizim ulkemizde İran da acınacak hale gelecek diyecegim.bu kadar ... susan dilsiz şeytandir 5 5 Yanıtla
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