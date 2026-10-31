Çevre Bakanı Kurum, Antalya'daki COP31'de Konya'nın da yer alacağını açıkladı - Son Dakika
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Çevre Bakanı Kurum, Antalya'daki COP31'de Konya'nın da yer alacağını açıkladı

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Çevre Bakanı Kurum, Antalya\'daki COP31\'de Konya\'nın da yer alacağını açıkladı
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Bakan Murat Kurum, Konya'daki programda Türkiye'nin COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Kurum, Antalya'da Türkiye'nin birikimini ve uluslararası tecrübesini güçlü biçimde ortaya koyacaklarını, zirvede Konya'nın da yer alacağını söyledi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, "Dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, uluslararası kuruluşlar, bilim insanları, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri ülkemizde buluşacak, iklimi, çevreyi, enerjiyi ve en önemlisi de insanlığın ortak geleceğini Türkiye'de konuşacak. Antalya'da Türkiye'nin birikimini, kurumsal kapasitesini ve uluslararası tecrübesini güçlü biçimde ortaya koyacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen 'Konya Buluşması' programına katıldı. Bakan Kurum, mehter takımının marşları ve meşaleler eşliğinde karşılandı.

Programda partililere seslenen Bakan Kurum, Antalya'da düzenlenecek olan COP31 programına değindi. Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Türkiye'nin son çeyrek asırda kazandığı bu özgüven; bugün artık dünya ölçeğinde karşılık buluyor. Ülkemiz diplomaside, şehircilikte, çevre politikalarında, enerjide ve küresel meselelerde söz sahibidir. Bunun önemli örneklerinden birini önümüzdeki günlerde Antalya'da yaşayacağız. Türkiye, COP31'e ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, uluslararası kuruluşlar, bilim insanları, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri ülkemizde buluşacak, iklimi, çevreyi, enerjiyi ve en önemlisi de insanlığın ortak geleceğini Türkiye'de konuşacak. Antalya'da; Türkiye'nin birikimini, kurumsal kapasitesini ve uluslararası tecrübesini güçlü biçimde ortaya koyacağız. Cumhurbaşkanımızın barışı, diyaloğu ve diplomasiyi önceleyen yaklaşımını bütün dünyaya bir kez daha göstereceğiz. Bu zirvede Konya'mız da en güçlü biçimde yer alacak. Anadolu Bahçesi'nde Konya mutfağımız kendine yer bulacak, Selçuklu Belediyemiz Konya'nın marka değerlerinden Kelebekler Vadisi'ni zirveye taşıyacak. Dünya Antalya'da Türkiye'yi tanırken, Mevlana'nın şehrini, Selçuklu'nun başkentini, üretimin ve medeniyetin merkezi Konya'yı da görecek. Ben bu vesileyle, sizleri, tüm Konyalı hemşehrilerimi Antalya'mıza davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum."

'BU GÜÇLÜ HİKAYENİN ARKASINDA BOŞ LAF, KURU GÜRÜLTÜ YOKTUR'

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm sayesinde vatandaşların daha güvenli yapıda yaşamasının sağlandığını belirterek, "Türkiye'nin dünyaya anlattığı bu güçlü hikayenin arkasında boş laf, kuru gürültü yoktur. Tam aksine eser, yatırım ve hizmet geçmişi vardır, tecrübesi vardır. Türkiye, bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ülke genelinde 7 milyona yakın vatandaşının daha güvenli yapılarda yaşamasını sağlamış bir ülkedir. Bu ülke; 'Kimseyi darda koymayan müşfik devlet duruşuyla' dar gelirli kardeşlerimize, 2 milyona yakın sosyal konut sunmuş bir ülkedir. Şimdi Türkiye, eser ve hizmet siyasetinin çıtasını en tepeye çıkarmış, 'Yüzyılın Konut Projesi' ile 500 bin yeni yuvayı milletine kazandırmaya azmetmiştir. Elbette Konya'mız da bu hizmet siyasetinden en güçlü payı aldı. Bakın dikkatinizi istiyorum; Konya'mıza, sadece Bakanlığımız eliyle tam 310 milyar liralık yatırım kazandırdık, 53 milyar liralık yatırım devam ediyor. Bu devasa yatırım hacmiyle, 30 binden fazla ailemizi yuvasına kavuşturduk, millet bahçeleriyle milyonlarca metrekare alanı yeşille buluşturduk, riskli yapılardan çıkan on binlerce vatandaşımız için daha güvenli yaşam alanları oluşturduk.

Şimdi de 500 bin sosyal konut hamlemiz kapsamında Konya'ya 15 bin yeni konut kazandırıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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