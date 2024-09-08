CHP, 743. Ertuğrul Gazi\'yi Anma ve Yörük Şenlikleri\'ne katılmadı

Politika

Bilecik'te 743. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne Cumhuriyet Halk Partisi dün ve bugün katılmadı.

Bilecik'te 3 gün süren 743. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri son günü sabah 09.30'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla başladı.

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve başkan yardımcıları ilk gün şenliklere katıldı. İkinci gün ve şenliklerin son günü olan bugün ise CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir'in şenliklere katılmadı.

Öte yandan, bugün saat 12.30'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik Belediyesini ziyaret ederken, onun da Söğüt şenliklerine katılmadığı görüldü. - BİLECİK