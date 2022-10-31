Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz" paylaşımı CHP'li Bulut'un tepkisi sonrası kaldırıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz" paylaşımı CHP'li Bulut'un tepkisi sonrası kaldırıldı

31.10.2022 23:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan "Vatandaşlarımızın kullandığı her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz" paylaşımı yaptı. Bu paylaşımı alıntılayan CHP Adana Milletvekili ve aynı zamanda eczacı olan Burhanettin Bulut, "Madem tüketilen her 100 ilaçtan 89'u yerli üretim, neden 5 ilaçtan biri eczanede yok?" diye sordu. Bu yanıt sonrası Erdoğan, attığı tweeti kaldırırken, Bulut ise "Sorulara cevap vermek yerine tweet silmek daha kolay tabi Erdoğan" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Vatandaşlarımızın kullandığı her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz. COVİD-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasındayız. Tıbbi cihaz alanında ithalatın ihracatı karşılama oranını yüzde 55'e çıkardık" paylaşımında bulundu.

CHP'Lİ VEKİLDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SORU

CHP Adana Milletvekili ve aynı zamanda eczacı olan Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu paylaşımına karşılık olarak, "Madem tüketilen her 100 ilaçtan 89'u yerli üretim, neden 5 ilaçtan biri eczanede yok? İlaç fiyatlandırması neden Euro kuruna bağlı? İthal ilaca ödenen TL oranını da söyleyin bakalım. Derdiniz tasanız algı yönetimi!" sorularını sordu.

TWEET BİR SÜRE SONRA SİLİNDİ

Ancak Erdoğan'ın hesabından paylaşılan tweet bir süre sonra silindi. Bulut'un alıntıladığı tweetin yerinde "Sahibi tarafından silindi" ifadesi yer aldı. Bu gelişmelerin ardından Bulut ise "Silinmeden önceki hali" yazarak söz konusu tweetin görüntüsünü paylaştı.

"CEVAP VERMEK YERİNE TWEET SİLMEK DAHA KOLAY TABİİ"

Bir sonraki paylaşımında ise Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek "Sorulara cevap vermek yerine tweet silmek daha kolay tabi Erdoğan" dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz' paylaşımı CHP'li Bulut'un tepkisi sonrası kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz" paylaşımı CHP'li Bulut'un tepkisi sonrası kaldırıldı - Son Dakika
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