CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Turizmcilerle Buluştu

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, seçim çalışmaları kapsamında turizmcilerle bir araya geldi, gençlik buluşmasına katıldı ve pazaryeri ziyaretinde bulundu.

Çarşı Pazar, Mahalle ziyaretlerinde bulunan, sivil toplum örgütleri ile bir araya gelen ve ilçedeki etkinliklere katılan Bodrum Belediye Başkan Adayı Mandalinci önceki gün TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu'nu ziyaret etti.

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Tamer Mandalinci, Bodrum turizmi ve iş birliklerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Bodrum'un turizmde önemli rakiplerinin bulunduğunu ifade eden Mandalinci, kentin değerlerini öne çıkarmak, korumak ve tanıtmak zorunda olduklarını, seçimin hemen ardından bunlara yönelik hızlı aksiyonlar alacaklarını ifade etti.

Sektör ile çözüm üreteceğiz

Turizm sektörünün paydaşlarıyla iş birliğine önem verdiklerini, ortak akılda doğru çözümler üretebileceklerini aktaran Mandalinci, "Belediye meclis üyesi adaylarımız arasında turizm sektöründen de önemli isimler yer alıyor. TÜRSAB gibi sektörün, turistlerin beklentilerini bilen paydaşların kılavuzluğu çok önemli. İş birliğinde ortak akılda strateji geliştirip Bodrum'a önemli katkılar sağlayabiliriz. Sizi dinlemeye çözüm üretmeye hazır bir belediye yaklaşımı sergileyeceğiz" dedi.

Bodrum'daki tabela kirliliğinin kaldırılması, mimarinin ön plana çıkarılması gibi konularla ilgili de konuşan Mandalinci, turist yoğunluğunun olduğu sokaklarda estetik açıdan sağlıklaştırma çalışmaları yapacaklarını anlattı "Bir hikaye oluşturmazsanız, turisti bunun içine çekemezseniz, 3 aylık turizme sıkışıp kalırsınız. Bunu değiştireceğiz" dedi.

Tartışma, daha iyisini yapmak için olmalı

Bodrum için hiçbir kapıyı çalmaktan geri durmayacağını ifade eden Mandalinci, Bodrum'un siyasi çekişmeler içerisinde değerlendirilecek bir yer olmadığını söyleyerek "Biz Bodrum'un kıymetini bilip, bu hazineyi ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu da kavga ederek değil, barışarak, Bodrum için çaba göstererek, ortak değerimizle daha iyisini yapmak için tartışarak gerçekleştirilebilir" yanıtını verdi.

Emek kokan eller

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mandalinci, Karaova ve Gümbet'te Pazar yerlerini dolaştı, esnaf ve halkla sohbet etti. Karaova Pazaryeri ziyaretlerinde balık tezgahında çalışan bir kadının "ellerim balık kokuyor" diyerek uzatmaya çekinmesi üzerine Mandalinci, "Bu eller emek kokuyor" diyerek kadının elini öptü. Mandalinci'nin bu yaklaşımı kadını ve çevresindekileri duygulandırdı.

Gençlik Buluşması

Mandalinci daha sonra, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile birlikte Ortakent'te gençlik buluşmasına katıldı. Gençlerin ülkelerine ve halka hizmet için gümbür gümbür geldiklerini ifade eden Mandalinci, göreve gelmesinin ardından gençleri öncelikleyen projelere önem vereceklerini ve hayata geçireceklerini söyledi.

Gençosman Killik ise Türkiye'nin genç nüfusuna dikkat çekerek, partide de genç temsiliyetini öne çıkarmayı hedeflediklerini, Tamer Mandalinci'nin örneklerden biri olduğunu söyledi. Killik, gençlerin siyasette daha aktif rol alması çağrısında bulundu.

Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci'ye saha çalışmalarında, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti. - MUĞLA