Adaylığını ilan eden Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile "Genel başkanlık yarışında bende varım" dedi. Adaylığını resmen ilan eden Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da zehir zemberek sözlerle yüklendi. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye verilen 39 vekilin parti vicdanında unutulmayacak bir hasar bıraktığını belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun yenilginin sorumluluğunu üzerine almadığını söyledi.

"BU TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLERİN HİKAYESİ"

Türkiye'yi değiştirmek için yola çıktıklarını belirten Özel, "Bu Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmek isteyenlerin hikayesidir. Bizler bu yürüyüş ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci karakterini esaas alan büyük bir kırılmayı hedefliyoruz. Yeni bir yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız." dedi.

"PARTİ YÖNETİMİ YENİLGİNİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEDİ"

Özel konuşmasını şöyle sürdürdü: "Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırmadı. Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin siyasi sorumluluğunu üstlenmedi.

"39 VEKİL PARTİDE UNUTULMAYACAK HASAR BIRAKTI"

Partimizin, seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Seçilmiş kurulları bilgilendirmenin dahi yapılmadığı bir süreç işlemiştir.

"PARTİNİN LİDERİ KADROYU VE TÜZÜĞÜ MUTLAKA DEĞİŞTİRMELİ"

Hedeflediğimiz değişim emekten, üretimden, çevreden, kadınlardan ve gençlerden yana olacak. Yeni cesaretli ve özgüvenli siyasetimizle hayat bulacak. Hedefimiz partimizi en iyi yönetilen parti yapmak değil, en iyi yönetilen kurum yapmaktır. Partinin lideri, kadroyu ve tüzüğü mutlaka değiştirilmeli."