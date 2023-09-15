Adaylığını ilan eden Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi - Son Dakika

Adaylığını ilan eden Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi

Son Güncelleme: 15.09.2023 15:23

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen ilan eden Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik zehir zemberek eleştirilerde bulundu. Küçük ortaklara 39 milletvekili verilmesinin parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bıraktığını belirten Özel, ''Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırmadı. Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin siyasi sorumluluğunu üstlenmedi.'' dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile "Genel başkanlık yarışında bende varım" dedi. Adaylığını resmen ilan eden Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da zehir zemberek sözlerle yüklendi. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye verilen 39 vekilin parti vicdanında unutulmayacak bir hasar bıraktığını belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun yenilginin sorumluluğunu üzerine almadığını söyledi.

"BU TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLERİN HİKAYESİ"

Türkiye'yi değiştirmek için yola çıktıklarını belirten Özel, "Bu Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmek isteyenlerin hikayesidir. Bizler bu yürüyüş ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci karakterini esaas alan büyük bir kırılmayı hedefliyoruz. Yeni bir yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız." dedi.

"PARTİ YÖNETİMİ YENİLGİNİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEDİ"

Özel konuşmasını şöyle sürdürdü: "Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırmadı. Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin siyasi sorumluluğunu üstlenmedi.

"39 VEKİL PARTİDE UNUTULMAYACAK HASAR BIRAKTI"

Partimizin, seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Seçilmiş kurulları bilgilendirmenin dahi yapılmadığı bir süreç işlemiştir.

"PARTİNİN LİDERİ KADROYU VE TÜZÜĞÜ MUTLAKA DEĞİŞTİRMELİ"

Hedeflediğimiz değişim emekten, üretimden, çevreden, kadınlardan ve gençlerden yana olacak. Yeni cesaretli ve özgüvenli siyasetimizle hayat bulacak. Hedefimiz partimizi en iyi yönetilen parti yapmak değil, en iyi yönetilen kurum yapmaktır. Partinin lideri, kadroyu ve tüzüğü mutlaka değiştirilmeli."

Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını ilan etti

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adaylığını ilan eden Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz
15:46 Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i renklerine bağladı
15:42 FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı: Türkiye 24. Sıraya Geriledi
15:28 Adaylığını ilan eden Özgür Özel'e, Kılıçdaroğlu'nun veda konuşmasına ağladığı anları sordular
15:26 Seda Sayan, eşi ve oğluna dışında herkesi takipten çıkardı
15:14 Ukraynalılar, Kim Jong-un'u ölüm listesine ekledi
14:54 CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını duyuran Özgür Özel'e ilk destek İmamoğlu'ndan
14:48 Transfer yasağının kalkması sonrası ilk imza geldi! Hasan Ali Kaldırım, 11 yıl sonra Kayserispor'a geri döndü
14:47 Adaylığını ilan eden Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi
14:38 Belçika'da Zorunlu Cinsellik Eğitimi Tartışmaları: Veliler Okulları Ateşe Verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 16:20:12. #1.12#
SON DAKİKA: Adaylığını ilan eden Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement