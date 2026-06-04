CHP\'de Kurultay İhtiyacı Vurgulandı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Delegenin kurultay yapılması için gösterdiği iradeye saygı duymak hepimizin ortak görevidir. Bu imzalar genel merkeze teslim edilecektir. Bunların teslim edilmesinin ardından genel merkezden kurultay kararını açıklamasını bekleriz. Açıklamazsa eğer gösterilen hukuk yollarından yürümeye devam edilir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, partisi ile ilgili yaşanan süreçlere dair, "CHP'de bir karışıklık yaratıldı. 'Bizim bu işlerle hiçbir alakamız yoktur' diyenlere nasıl bir yanıt verebilirim ki? Zaytung şahane bir yanıt verdi. Dedi ki, 'AKP'den sonra Bölge Adliye Mahkemesi de mutlak butlan kararı ile bir ilgisi olmadığını açıkladı.' Bu bize zaytung haberi, dolayısıyla gerçeği böyle bir kenara koyalım. Biz bu süreçten çıkacağız; 103 yıllık siyasal parti bundan evvel ne darbeler gördü, genel başkanları tutuklandı, il başkanları öldürüldü, bizim il başkanlıklarımız karakol yapıldı; ama bütün bu netameli durumlardan nasıl çıktıysa CHP yine çıkacak. Bunun yolu da kurultay. 'O haklı, bu haklı' demenin bir anlamı yok. Herkes argümanını ortaya koydu ve bugün bir yapı ortaya çıktı. Bir kurultay düzenleyelim" dedi.

'KURULTAYI TOPLAMAKLA MEMURSUNUZ'

Günaydın, 'Tedbir kararı varken kurultay yapılamaz' dendiğini hatırlatarak, "Bunu açıklayan arkadaşların hukukla bir alakasının olmadığını eski bir ceza hukukçusu olarak biliyorum. Tedbir kararı size asli ve temelli işleri yaptırmaz, tam tersine ivedi ve durumun gerektirdiği işleri yapmakla sizi memur eder. Dolayısıyla siz önce kurultayı toplamakla memursunuz. Tüzüğümüze göre 3 organ tanımlanmış; genel başkan, parti meclisi ve delegeler kurultayı toplayabilir. CHP'nin ilgili mahkeme kararlarının ardından bin 135 kurultay delegesi vardır. Bu bin 135 kurultay delegesinin 1'inci günde 700, 2'nci günde ise neredeyse 900 delege kurultay için imza vermiştir ve halihazırda noterden imza verme süreci devam etmektedir. Dolayısıyla delegenin büyük çoğunluğunun, 'Ahmet ya da Mehmet genel başkan olsun' demekten öte 'CHP'de bu sorun kurultay eliyle çözülsün' şeklinde bir iradesi vardır. Delegenin kurultay yapılması için gösterdiği iradeye saygı duymak hepimizin ortak görevidir. Bu imzalar genel merkeze teslim edilecektir. Bunların teslim edilmesinin ardından genel merkezden kurultay kararını açıklamasını bekleriz. Açıklamazsa eğer gösterilen hukuk yollarından yürümeye devam edilir" ifadelerini kullandı.

'İÇ KAVGA BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞACAK'

CHP Parti Meclisi'nin toplanması halinde kurultay yapılması için önergeler verilebileceğini söyleyen Günaydın, "Dolayısıyla yurttaşın, delegenin ve ben inanıyorum ki Parti Meclisi'nin büyük çoğunluğu kurultay istediğine göre, 'Ben yapamam' demenin bir anlamı yoktur. Parti, kurultayını yapsın, doğrusu, yanlışı ortadan kalksın. 'Bu delegelerle olmaz' diyenler için de 'Mahkeme kararı da mı beğendiremiyoruz size? Hangi kurultay delegesini istiyorsanız' diyoruz. Mahkeme kararı çıkıyor ve karara göre bazı kurultay delegelerini dışarda bırakıyor. Kalanlar ile yapalım. 'Onlar da kirli.' Sen mi karar veriyorsun kimin kirli kimin doğru olduğuna. Dolayısıyla CHP'nin kurultay delegesi 81 ilden gelir ve gereğini yapar. Bugünkü mücadeleyi bir CHP parti içi sorun olarak görmekten daha yanlış bir şey yoktur. Mesele CHP meselesi değil, demokrasi meselesidir. Bunun da yolu hukuk ve barış içerisinde olacaktır. CHP'de iç kavga bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaktır" diye konuştu.

Günaydın, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in verdiği ifadeye ilişkin, "Ne oluyor? Muhittin Böcek hatırlayamıyor, aklına geldikçe ifade mi veriyor? 'Yoksa bu da yetmez, çıkmak istiyorsan bir kere daha ifade ver. Şimdilik gelinini çıkaralım gerisine bakalım mı?' deniyor. Yargısal süreçler bu kadar kirletilemez" dedi. Günaydın, ayrıca parti tüzüğü ve yönetmeliklerin belli olduğunu ve grup toplantılarına aynı şekilde devam edileceğini ekledi.