CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici - Son Dakika
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Politika

CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici

CHP\'deki 3\'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesi sona erdi. Özel, zirvenin ardından, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız" mesajını verirken, daha önce, "Aday belirlemek için çok erken" açıklamasında bulunan Yavaş'ın tutumunda bir değişikliğin olmadığı öne sürüldü.

10.02.2025 00:09
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CHP'de cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken Ankara'da kritik bir zirve gerçekleştirildi.

CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici

ÖZEL-İMAMOĞLU-YAVAŞ ZİRVESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00'de yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşme saat 20.00'de başladı ve yaklaşık 2,5 saat sürdü.

CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici

ÖZEL: HEP BERABER KAZANACAĞIZ

CHP lideri Özel, zirvenin ardından görüşmeye ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" notuyla paylaştı.

CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici

3'LÜ ZİRVEDEN İLK BİLGİLER GELDİ

Öte yandan, görüşmeye ilişkin ilk bilgiler de gelmeye başladı. Kritik zirvede ön seçimden geri adım atılmamasına karar verildiği belirtildi. Ancak, daha önce, "Aday belirlemek için çok erken" açıklamasında bulunan Mansur Yavaş'ın tutumunda ise bir değişikliğin olmadığı öne sürüldü. Genel Başkan Özgür Özel'in, PM toplantısından çıkacak kararı partisinin 12 Şubat Salı günü yapacağı grup toplantısında kamuoyuyla paylaşması konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

CHP'de bugün parti genel merkezinde saat 12.00'de başlayacak PM'nin gündemi erken seçim stratejileri olacak. PM'de ön seçimin yol haritası da belirlenecek. Partinin Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu MYK Üyesi Gül Çiftçi'nin yürüttüğü yönerge çalışmasına göre, yaklaşık 1 milyon 600 bin üye, dijital ortam yerine ilçe merkezlerinde kurulacak sandıklarda oyunu kullanacak. Aday olabilmek için de belirli bir oranda imza toplama şartı olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde yapılan seçimlerde olduğu gibi mühürlü oy pusulaları ve zarfları kullanılacak. 30-35 günlük bir takvim içerisinde sürecin tamamlanması beklenirken PM'de, tüm bu detaylar ele alınarak yönerge görüşülecek ve oylamaya sunulacak.

CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Ankara, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Cihan CANKAYA:
    ülkenin halini bu kare özetlemeye yetiyor . birbirinden beter üc kafa olduklari makami rezil etmis üc kafadar ülkeyi yönetmeye adaylar . zannediyorlarki millet mecbur bunlara ! cikar adi Hakan sani Fidan biri bu kafadarlar bir 25 sene daha bekler 213 20 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    bunlara 3 tane koyun verin vallahi kurda yedirir bunlar mı ülke yönetecek soğan ekmek yerim bunlara oy vermem 42 22 Yanıtla
  • sus ceo:
    Emekliler Tayyip 'e karşı kim aday olursa destekleyecek. Emeklileri açlığa mahkum eden AKP -MHP ve Hüda Par İttifakını tarihin tozlu raflarına kaldıracak. Şehit yakınlarının da MHP'ye seçimlerde çok özel sürprizi olacak. Hemen seçime gidin. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. 22 35 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yavaş yavaş geliyor Mansur Yavaş 20 26 Yanıtla
  • Mutlu Çevik:
    Mansur değilde ekremm aday olursa 2.kemal kılıçdaroğlu vakası olur 35 9 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    İran ın haştu şabi uzantıları 13 29 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    Mansur yavaş inşallah badem yağlarını eritecektir 14 26 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Dertleri yönettikleri şehirler olması gerekirken şimdi den cumhurbaşkanlığı tartışılması yanlış İllerimizde depreme karşı neler yapılabilir diye bir programları projeleri yok gereksiz tartışma içindeler 27 13 Yanıtla
  • Vedat Karahanoğlu:
    sizler daha çok toplantilar yaparsiniz ati alan uskudari geçer Ekrem İmamoğlu pişikci Mansur başkan ağır aksak yani demem o"ki bu üçlü den ikisi aday olursa kazanan aday olursa Erdoğan olur olmassa hakan fidan yani sizler hiç zahmet etmeyin 20 14 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    vahit sen zaten soğan ekmek yiyon 10 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici - Son Dakika
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