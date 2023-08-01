CHP'deki En Güvenilir Siyaset Kim? Anket Sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinden sonra hedef tahtası haline gelen ve liderliği sorgulanmaya başlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmasını isteyenlerin sayısı bir hayli fazla... Hal böyleyken Kılıçdaroğlu'nun yerine kimin geçeceği sorusu da sorulmaya başlandı. Yapılan bir anket çalışmasında katılımcılara "CHP'deki en güvenilir siyaset kim?" sorusu yöneltildi. Soruya yanıt verenlerin yüzde 55.7'si tercihini Özgür Özel'den yana kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kendine ikinci sırada yer bulabildi.

İşte o anketten çıkan sonuç;