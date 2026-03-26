CHP'den Adalet Bakanı'na Eleştiriler

26.03.2026 17:17
Murat Emir, Adalet Bakanı'nın yargıya müdahale edemeyeceğini vurguladı, yargı bağımsızlığına dikkat çekti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Adalet Bakanı, hakim ve savcıların amiri değildir. Adalet Bakanı, derdest edilmiş bir dava veya soruşturmaya müdahil olamaz, soruşturmayı takip edemez, bir şekilde öğrendiği bilgileri de ifşa edemez" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bulunduğu konumun şartlarını tam olarak değerlendiremediğini belirterek, "Bunu anlıyoruz; çünkü konumu çok hızlı değişiyor. Bakan yardımcısı, siyasetçiydi; tarafsız, bağımsız ve yasalara göre hareket etmesi gereken bir başsavcı oldu. Bir gecede bakan oldu ve bir gecede çok eski bir AKP'li siyasetçi gibi konuşmaya başladı. Dolayısıyla şapkaları hızlı değişiyor; ancak kendisi hangi konumda olduğunun farkına varamıyor. Bakın Anayasa 138'e göre hakimler ve savcılar bağımsız görev yaparlar. Hiçbir makamdan ve hiçbir kişiden talimat alamazlar. Dolayısıyla Adalet Bakanı, hakim ve savcıların amiri değildir. Adalet Bakanı, derdest edilmiş bir dava veya soruşturmaya müdahil olamaz, soruşturmayı takip edemez, bir şekilde öğrendiği bilgileri de ifşa edemez. Soruşturmanın gizliliği ilkesi var, masumiyet karinesi var, deliller toplanacak, bağımsız yargılama olacak. Tüm bunlar yapılırken soruşturmanın gizliliğini ifşa etmek, herhangi biri yapsa suç olur; ancak bir Adalet Bakanı yaparsa hem gizliliği ihlal etmiş olur hem de görevi kötüye kullanmış olur. Akın Gürlek, 2 ayrı suçu aynı anda işledi. Adalet Bakanı, 'Daha ağır bir dava geliyor' diyebilir mi? Bilmemesi ve ilgilenmemesi gerekir. Antalya'daki başsavcının amiri değil. Talimat vererek, 'Getirin şu dosyayı, içinde ne var' deme hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bakanlık süresi boyunca yargılamalara dahil olmaması gerektiğini söyleyen Emir, " Türkiye'de bir yargı darbesinin tasarımında ana aktörlerden birisi olan Akın Gürlek, hukuku katletmiştir. Şu anda başka bir konumu var. Hiç olmazsa bundan sonra Anayasa ve yasalara az da olsa saygı beklemek hakkımızdır. Bilsin ki bu mücadele; Anayasa ve yasalar galip gelene kadar, Türkiye gerçekten hukuk devleti olana ve Adalet Bakanı bakanlık görevini, başsavcı ve hakimler görevlerini bağımsız ve tarafsız yargının temsilcileri olarak yapana kadar da devam edecek" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE MESAJ VERİLDİĞİNİ ANLIYORUZ'

Emir, ABD-İsrail ve İran arasında süren savaş esnasında Türkiye'ye İran tarafından atıldığı iddia edilen balistik füzelere ilişkin, "3 balistik füze topraklarımıza düşecekti. NATO sistemleri ile etkisiz hale getirildi, S-400 veya ifade ettikleri gibi Çelik Kubbe ile değil. Bunu üzülerek belirtiyoruz ki anlaşıldı ki Türkiye'nin hava savunması maalesef yerle bir olmuş. Yıllarca, 'S-400 alıyorsunuz ama entegre olamayacak bir sistem, bunu çalıştıramıyorsunuz, çalıştıramayacaksınız. Bu yanlış kararınız yüzünden F-35 ve F-16 modernizasyon projesinden dışlandık. Türkiye, hava kuvvetlerinde geriye gidiyor, Yunanistan'ın bile arkasına düşüyor' dediğimizde bizi strateji bilmemekle suçlayanlar, şimdi Türkiye'nin hava savunmasının kaderini NATO'ya terk etmişlerdir. Bugün yaşanan deniz aracı saldırısında ise kim olduğunu bilmiyoruz; ancak birilerinin Türkiye Cumhuriyeti'ne net bir mesaj verdiğini anlıyoruz. O mesaj şudur; 'Biz istediğimizde geliriz, İstanbul'a 26 kilometre yaklaşıp senin gemini ve bütün varlıklarını istersek yok edebiliriz.' Türkiye Cumhuriyeti küçük düşürülmeye çalışılmıştır" dedi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Akın Gürlek, Murat Emir, Güvenlik, Politika, Türkiye, Savunma, Yargı, Hakim, Medya, Emir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
