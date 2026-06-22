Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor - Son Dakika
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Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor

22.06.2026 10:41
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Türkiye-Paraguay maçında tribünde kameralara yansıyan Paraguaylı Naiel Aguilera, kısa sürede büyük ilgi gördü. "Paraguayita" lakabıyla anılan genç kadının, dünya çapında tanınmasının ardından moda, reklam ve dizi sektöründen teklifler aldığı öne sürüldü.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan Türkiye- Paraguay maçında tribünlerde görüntülenen Paraguaylı genç kadın, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor

Paraguay Milli Takımı'nı desteklerken kameralara yansıyan Daniela Naiel Aguilera Fischer, görüntülerin yayılmasının ardından "Paraguayita" lakabıyla anılmaya başladı.

Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor

"TÜRKİYE BANA ŞANS GETİRDİ"

Bir anda geniş kitleler tarafından tanınan Naiel Aguilera'nın, yaşadığı beklenmedik ilgi sonrası yaptığı açıklama da dikkat çekti. Genç modelin, "Türkiye bana şans getirdi" sözleri kısa sürede çok konuşuldu.

YAPAY ZEKA SANDILAR

Naiel Aguilera'nın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar fotoğrafların gerçek olmadığını düşündü. "Fazla kusursuz" bulunduğu için karelerin yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceği iddia edildi. Ancak Aguilera'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve videolar, gerçek bir kişi olduğunu ortaya koydu.

Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor

TEKLİFLER PEŞ PEŞE GELDİ

"Paraguayita" lakabıyla popüler hale gelen genç kadının, artan ününün ardından moda ve reklam sektöründen teklifler almaya başladığı öne sürüldü. Naiel Aguilera'nın ayrıca dizi oyunculuğu için de teklif aldığı iddia edildi.

FOTOĞRAFLARI MİLYONLARA ULAŞTI

Naiel Aguilera'nın popülerliği yalnızca Türkiye-Paraguay maçıyla sınırlı kalmadı. Paraguay'ın Nikaragua ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında Defensores del Chaco Stadı'nda çekilen fotoğrafları da kısa sürede milyonlara ulaştı.

Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor

NAIEL AGUILERA KİMDİR?

Gerçek adı Daniela Naiel Aguilera Fischer olan genç kadın; model, influencer ve psikoloji öğrencisi olarak biliniyor. Paraguay'ın Mariano Roque Alonso kentinde doğan Aguilera'nın uzun süre Limpio'da yaşadığı, şu anda ise Asunción'da bulunduğu belirtildi. Güzellik yarışması geçmişi de bulunan Aguilera'nın Miss Teen Paraguay 2022 seçildiği ve ülkesini Miss Teen Mundial yarışmasında temsil ettiği aktarıldı.

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Son Dakika Dünya Kupası Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor - Son Dakika

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