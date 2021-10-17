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CHP'den Bakan Soylu'ya "sarhoş narası" cevabı! Tepkiler peş peşe paylaşıldı - Son Dakika

CHP'den Bakan Soylu'ya "sarhoş narası" cevabı! Tepkiler peş peşe paylaşıldı

17.10.2021 10:24

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Heyyt!" demiş. Çok korktuk" dedi. Bakan Soylu'nun bu paylaşımına CHP'den tepkiler arka arkaya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından; bürokratlara "Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin" çağrısı yaptı.

"BECERİKSİZLİĞİNİ SARHOŞ NARASIYLA KAPATMAYA ÇALIŞIYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından, "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK'nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun. Milletimiz senin 'NE' olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu..." mesajını paylaştı.

CHP'den Bakan Soylu'ya 'sarhoş narası' yanıt! Tepkiler ardı ardına yükseldi

CHP'DEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Soylu'nun kullandığı "sarhoş narası" ifadesine CHP'den ardı ardına tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Soylu'nun paylaşımına yanıt olarak "Tüm suçluların koruyuculuğunu üstlenen Suçişleri Bakanı'na söylüyorum; genel başkanımızla değil suçlularla mücadele et! Suçlulara şefkatli; öğrencilere, işçilere, hak arayanlara gaddar olmayı bırak! O kirli ağzına partimizi de genel başkanımızı da bir daha alma! Hadsiz!!!" ifadelerini kullandı.

CHP'den Bakan Soylu'ya 'sarhoş narası' yanıt! Tepkiler ardı ardına yükseldi

"HESABINI MİLLET SORACAK"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, "Mafyanın şamar oğlanı haline gelen Süleyman Soylu kaybettiği itibarını hakaret ve iftira ile kurtaramaz. Önce mafyadan 10 Bin Dolar alan milletvekilini açıkla. Hesabı millet soracak. Az kadı" ifadelerini kullandı.

CHP'den Bakan Soylu'ya 'sarhoş narası' yanıt! Tepkiler ardı ardına yükseldi
CHP'den Bakan Soylu'ya sarhoş narası cevabı! Tepkiler peş peşe paylaşıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Bakan Soylu'ya 'sarhoş narası' cevabı! Tepkiler peş peşe paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den Bakan Soylu'ya "sarhoş narası" cevabı! Tepkiler peş peşe paylaşıldı - Son Dakika
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