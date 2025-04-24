CHP'den Ekonomik ve Deprem Ciddiyeti Vurgusu - Son Dakika
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Politika

CHP'den Ekonomik ve Deprem Ciddiyeti Vurgusu

CHP\'den Ekonomik ve Deprem Ciddiyeti Vurgusu

Gökhan Günaydın, iktidarı deprem sorumluluğuna ve devlet ciddiyetine davet etti.

24.04.2025 15:19
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "İktidarı devlet ciddiyetine ve parti devleti görüntülerinden uzaklaşmaya ve en azından deprem konusunda birlikte çalışmaya davet ediyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, " Siyaset, kimin ne yaptığını ya da ne yapmadığının muhasebesini yapan ve halka hesap vermesi gereken bir düzlemdir. Dolasıyla halka ne zaman hesap vermeniz gerekiyorsa, 'Bunu siyasetin üzerinde tutalım' diyerek hesap verme eyleminden kaçmanıza artık kimsenin müsaade etmeyeceğini ifade edelim. 1994 ila 2019 yılları arasında tam 25 yıldır İstanbul, AKP tarafından yönetiliyor. Demek ki AKP bu 25 yılın hesabını vermek zorundadır. CHP ise 2019 yılından 2025 yılına kadar İstanbul'u yönetti. O halde CHP de bu yılların hesabını vermeli. Diğer tarafta merkezi hükümette de kesintisiz 23 yıldır iktidarda bulunan AKP'nin deprem ile ilgili sorumluluktan kaçma lüksü yoktur" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul projesine 20 milyar dolar kaynak aktarıldığını ve bu kaynağın 1,5 milyon riskli yapının yenilenmesi için yeterli olacağını söyleyen Günaydın, "Dolayısıyla laf salatası yapmayı bir an evvel bırakıp, ciddiyetle devlet yönetimine dönmemiz gerekir. 'Siyaset üstü kalalım' diyerek sorumluluktan kaçmanın bir anlamı yoktur. O sorumluluk sizi çağırmaktadır. O sorumluluk, 2019 sonrası için de bizi çağırmaktadır. Her türlü engellemelere ve tutuklamalarınıza rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işini en büyük kapasitesiyle yapmaya devam etmektedir. İktidarı devlet ciddiyetine ve parti devleti görüntülerinden uzaklaşmaya ve en azından deprem konusunda birlikte çalışmaya davet ediyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP'den Ekonomik ve Deprem Ciddiyeti Vurgusu - Son Dakika

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