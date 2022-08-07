AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi, bazı geçmiş paylaşımlarını hemen sildi - Son Dakika
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AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi, bazı geçmiş paylaşımlarını hemen sildi

07.08.2022 18:10
AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi, bazı geçmiş paylaşımlarını hemen sildi

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan ancak Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle buradan da istifa eden Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Son paylaşımlarla iddialar daha da dillenirken Çelebi'nin geçmişte attığı Berkin Elvan ve Deniz Gezmiş'le ilgili tweet'lerini sildiği görüldü.

2021 yılında CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan, daha sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı için oradan da istifa eden Mehmet Ali Çelebi'nin eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş tarafından AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Twitter hesabından son zamanlardan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Çelebi, sosyal medyada gündem oldu.

Twitter hesabından bir de mesaj paylaşan Çelebi, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadelerini kullandı.

Çelebi'nin bir süre sonra da "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 15 Temmuz'da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik." şeklinde bir mesaj paylaştı.

Bu mesajlar Çelebi'nin AK Parti'ye geçeceği iddialarını daha da dillendirdi. Hesabını kısa bir süre koruma altına alan Çelebi'nin geçmişte ayzdığı bazı tweetleri de sildiği ortaya çıktı.

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Mehmet Ali Çelebi, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi, bazı geçmiş paylaşımlarını hemen sildi - Son Dakika
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