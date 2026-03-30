CHP\'den Özkan Yalım\'a Disiplin Süreci

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP MYK, Özkan Yalım'ın üyeliğini askıya alarak disiplin süreci başlatma kararı aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Merkez Yönetim Kurulu olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, 2 hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bunlar incelendikten sonra Özkan Yalım'ın da söyleyeceklerini dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi konusunda oy birliğiyle bir karar altına alınmıştır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. CHP'li Emre, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin, "Bunun dünyaya yaşattığı sıkıntılar var ve ülkemizde buradan ciddi şekilde etkileneceğe benziyor. Biliyorsunuz savaş nedeniyle artan petrol, enerji, gübre fiyatları dünyanın her yerinde yaşama olumsuz etkiledi. Burada da tarımsal üretim açısından bakıldığında bitkisel üretimin en önemli iki temel girdisi olan gübre ve mazot fiyatlarındaki artış ülkemizi doğrudan etkileyecek. Burada savaşın etkisiyle bu iki kalemde fiyatlar her gün artmaya devam ediyor. Alınması gereken önemli tedbirler var. Çünkü bu haliyle çiftçiler üretim yapamaz hale gelir. Bugün yeni zamlarla birlikte mazotun litresi 75- 80 lira, gübrenin tonu da 35-40 bin liranın üzerine çıktığını görüyoruz. Bu haliyle çiftçinin bu temel girdi maliyetlerini alıp da kar edeceği bir yatırım sürdürmesi olanaksız görünüyor" diye konuştu.

'FAİZSİZ GÜBRE VE AKARYAKIT KREDİSİ SAĞLANMALI'

Bu sorunlara ilişkin ilave destekler alınması gerektiğini vurgulayan Emre, "Cumhuriyeti Halk Partisi olarak biz bu konuda ne öneriyoruz? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz kapsamlı bir çalışma yaptı ve çiftçilerimize yönelik ilk etapta yapılması gerekenleri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre çiftçilere ÇKS kayıtları üzerinden faizsiz gübre ve akaryakıt kredisi sağlanmalıdır. İkinci olarak kredi limitlerine bakılmaksızın finansmana erişim imkanı sağlanmalıdır. Üçüncüsü çiftçilerin geçmiş yıllarda yaşadığımız zorlukları da düşünerek ödeyecekleri kredi borçlarının faizleri silinmeli ve borç anaparası yeniden yapılandırılmalıdır. Böyle bir ortamda çiftçilere yönelik haciz işlemlerinin muhakkak durdurulması lazım. Hal çıkışlı ürünlerde de mazot nakliye desteği sağlanmalıdır. Bir başka başlık, özellikle sebze meyvedeki fiyatlardaki artışı düzenleyebilmek adına soğuk hava deposu ve taşıma için enerji desteği verilmelidir. Tedarik zincirinde lojistik soğuk zincir paketleme gibi gıda fiyatlarını etkileyen lojistik zincir ürünlerdeki sektörlere geçici vergi indirimleri yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN HİYERARŞİK İLİŞKİ'

Emre, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınması ve oteldeki görüntülerinin servis edilmesine ilişkin, "Oradaki görüntüler elbette ki özeldir. Çeken açısından orada basına servis edilip de basının bunun üzerinden bir kampanya yapması kabul edilebilir bir iş değildir. Bununla birlikte tabii ilk aşama biz bütün hakkındaki suçlamaların bu açıdan da kendisinden de dinleyeceğiz. Ancak her ne kadar özel yaşam dense de her ne kadar işte ailesel bir yıllık bir boşanma süreci davalar açılmış vesaire dense de maalesef belediye başkanımızın hiyerarşik olarak yönetimi içerisinde bulunan bir kimseyle arada da böyle bir yaş farkı varken işte yaşı 21 diye lanse edilmişti ama 25-26 gibi diyor önemli değil. Bizim açımızdan önemli olan özellikle hiyerarşik ilişki belediye içerisinde bir çalışanın olması ve bununla ilgili bir özel yaşamda olsa bir ilişkide olsa biz bunu tasvip etmiyoruz. Bu durumdan ötürü Sayın Genel Başkanımız üzüntülerini ifade etmişti. Biz de Merkez Yönetim Kurulu olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, 2 hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini ve oradaki teknik olarak dosyada işte gizlilik oluyor ve sadece sorulanları görüyoruz ve onlar da henüz bizim önümüze gelmiş değil. Bütün bunların incelenmesini, bunlar incelendikten sonra da işte dediğim gibi sevk süreci tutuklama ya da tutuklamama yönünde hangi türlü karar çıkarsa bu konuda Özkan Yalım'ın da söyleyeceklerini dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi konusunda oy birliğiyle bir karar altına alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Özkan Yalım, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Yere yığılıp fenalaşan Lucescu’dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı... Yere yığılıp fenalaşan Lucescu'dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı...
İsrail Meclisinde İran korkusu Apar topar sığınaklara kaçtılar İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
Çin’den robot üretiminde dev adım: Yıllık kapasite 10 bine çıkarıldı Çin'den robot üretiminde dev adım: Yıllık kapasite 10 bine çıkarıldı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı Yataktaki Beşiktaş detayı bomba Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
Tahran gece yarısı karanlığa gömüldü: Halk sokaklarda Tahran gece yarısı karanlığa gömüldü: Halk sokaklarda
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Kanteli Fransa, Davinson Sanchezli Kolombiya’yı üzdü Kanteli Fransa, Davinson Sanchezli Kolombiya'yı üzdü
Otel odasında gözaltına alınan CHP’li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Uygunsuz vaziyette yakaladığı eşi ile dayısına kurşun yağdırdı Uygunsuz vaziyette yakaladığı eşi ile dayısına kurşun yağdırdı

20:22
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
20:14
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
19:55
Türkiye’ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
19:51
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası’na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil
19:38
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO’dan açıklama
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama
18:57
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
18:38
Kapalıçarşı’dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
18:05
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
17:52
CHP’den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
CHP'den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 21:01:02. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'den Özkan Yalım'a Disiplin Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.