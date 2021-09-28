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CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı adliyeye sevk edildi

28.09.2021 13:34

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı adliyeye sevk edildi Hakaret içeren konuşması basına sızan CHP Gençlik Kolları Başkanı adliyeye sevk edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler sarf ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay...

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı adliyeye sevk edildi

Hakaret içeren konuşması basına sızan CHP Gençlik Kolları Başkanı adliyeye sevk edildi

DENİZLİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler sarf ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Denizli'de 23 Eylül tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın katılımıyla gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i hedef alarak, "Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım" sözleriyle tehdit ettiği ileri sürüldü.

Konuşma basına sızdırıldı

Basına kapalı gerçekleşen bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu öne sürülen İl Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu'nun konuşması, bir partili tarafından basına sızdırıldı. Odabaşıoğlu'nun sosyal medyada yer alan bu görüntüleri başta Başkan Kepenek ve AK Partili gençler olmak üzere farklı kesimlerden tepki aldı. Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldıran Odabaşıoğlu, dün öğleden sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Geceyi emniyette geçiren Tugay Odabaşıoğlu, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Odabaşıoğlu, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için otopark girişinden adliyeye alındı. TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Parti Meclisi Üyesi Gizem Özcan ve bölge milletvekilleriyle bir grup partili destek olmak amacıyla adliyeye geldi.

Adliye önünde açıklama yapan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Odabaşıoğlu'nun yanında olduklarını ve soruşturmanın devamında Odabaşıoğlu'na her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamanın ardından CHP heyeti, duruşmayı takip etmek için adliye binasına girdi.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı adliyeye sevk edildi
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı adliyeye sevk edildi
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı adliyeye sevk edildi
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Hakaret, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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