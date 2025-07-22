CHP: Geçim Sıkıntısı Meclis'in Gündeminde Değil - Son Dakika
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Politika

CHP: Geçim Sıkıntısı Meclis'in Gündeminde Değil

CHP: Geçim Sıkıntısı Meclis\'in Gündeminde Değil
22.07.2025 15:09
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Yücel, iktidarın geçim derdine kayıtsız kaldığını ve asgari ücretle ilgili adım atmadığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Geçim sıkıntısı günden güne artan milyonlar, bu iktidarın umurunda değil. Meclis'i, 3-5 yandaş şirketin rantı için gece gündüz çalıştıran AKP, söz konusu olan asgari ücretli olunca Meclis'i tatil etmenin derdine düştü" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, iktidardan asgari ücreti arttırmaya yönelik bir adım olmadığını belirterek, "Geçim sıkıntısı günden güne artan milyonlar, bu iktidarın umurunda değil. Meclis'i 3-5 yandaş şirketin rantı için gece gündüz çalıştıran AKP, söz konusu olan asgari ücretli olunca Meclisi tatil etmenin derdine düştü. Koca bir yasama dönemi geçti; işçinin, emekçinin geçim derdine derman olacak, çiftçiyi destekleyecek, esnafa can verecek, kısacası vatandaşın yaralarını saracak tek bir düzenleme dahi AKP'nin gündemi değildi. Açlık sınırı asgari ücretin üstünde, yoksulluk sınırı en düşük emekli maaşının 5 katı. Meclisi kapatıp tatile gidenlere buradan soruyoruz; CHP'nin, asgari ücreti 30 bin 205 lira olmasına dair kanun teklifini neden gündeme almadınız? En düşük emekli maaşının, asgari ücret seviyesine çekilmesine yönelik kanun teklifimizi neden gündeme almadınız? Milyonlarca emekçiye, emekliye rahat bir nefes aldıracak olan bu teklifler Meclis gündemine neden getirilmiyor? AKP tatil, deniz, kum, güneş derdindeyken 86 milyon geçim derdinde. Vatandaşta bıçak kemiğe dayandı; ama AKP halka karşı üç maymunu oynamaya devam ediyor. Gözlerini koltuk sevdası kör etmiş. Bu güzel memleketi ve vatandaşı düşündükleri falan yok" diye konuştu.

'İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA BAŞVURULAR ARTTI'

Yücel, yılın ilk 6 ayında 1 milyona yakın kişinin işten çıkarıldığı için İşsizlik Sigortası Fonuna başvurduğunu belirterek, "Bu başvurular, geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 12 arttı. İşsizlikle ve geçim sıkıntısıyla sınanan vatandaş, çareyi kredi kartlarında ve ihtiyaç kredilerinde aradı. Vatandaşların, bankalara olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, temmuz ayının ilk 10 gününde 39 milyar lira daha artarak 5 trilyona yükseldi. Böyle giderse 2025 yılı bütçesinde oluşacak açık için ek bütçeye ihtiyaç duyulabileceği öngörülüyor. Ayağını yorganına göre değil, yandaşlarına, rant musluklarına göre uzatan AKP iktidarı, 2025 bütçesini ilk 6 ayda harcadı; kasayı tam takır kuru bakır yaptı. Kamu emekçilerine, emeklilere ve asgari ücretliye yapılacak harcamaları hesaba katmadan, tutarsız ekonomi politikalarıyla ilerleyen iktidarın yaptığı bütçe elbette ki işçiye, emekçiye, emekliye, memura yetmeyecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yılın ikinci yarısında artacak harcamalar için bir ek bütçe yapılmak zorunda kalınacak. Ama ne yazık ki bu ek bütçeden asgari ücretliye ve emekliye yine bir şey düşmeyecek" dedi.

'CHP KOMİSYONDA BULUNMAYI ARZULAMAKTADIR'

CHP'li Yücel, Meclis'te kurulması planlanan komisyon ile ilgili sürecin sorulması üzerine, "Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar tarihsel tutarlılığı içerisinde bu sorunun Meclis çatısı altında çözülmesi, şeffaf yürütülmesi ve tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon üzerinden bu sürecin yürütülmesi konusunda bir fikir babası olmuştur. Biz bu konudaki önerilerimizi yazılı olarak Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a grup başkanvekillerimiz eliyle ilettik. Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyonda bulunmayı arzulamaktadır, katkı koymak istemektedir; ancak bu koşulsuz ya da kayıtsız şartsız bu komisyonda yer alacağı anlamına da gelmemektedir. Biz yapıcı olmak ve katkı koymak niyetindeyiz; barışın, demokrasinin her zaman destekçisiyiz, savunucusuyuz. Ancak bu sürecin işleyişi, sürecin diğer aktörlerinin tavırları, samimiyetleri, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı tavır konusunda da önemli bir etken olacaktır. Süreci hep birlikte yaşayıp göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Asgari Ücret, Deniz Yücel, Politika, Ekonomi, Tatil, Son Dakika

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