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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

29.11.2021 17:56
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 2022'de uygulanacak vergi harç ve ceza tutarlarının yıl sonunda Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra yürürlüğe gireceğini belirterek, "Vatandaşımız yeni yılın ilk gününü, gözünü açtığında yeni zamlarla karşılayacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 2022'de uygulanacak vergi harç ve ceza tutarlarının yıl sonunda Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra yürürlüğe gireceğini belirterek, "Vatandaşımız yeni yılın ilk gününü, gözünü açtığında yeni zamlarla karşılayacak." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Salıcı, trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'a rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Salıcı, vefat eden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e de rahmet diledi.

TÜİK'in açıkladığı Ekonomik Güven Endeksi'nin bu ay 99,3 puan olduğunu ifade eden Salıcı, endeksin dört ay sonra yeniden 100 puanın altına düştüğünü belirtti.

Salıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla döviz krizinin çıktığını, bu nedenle Türk lirasının tüm yabancı ülke para birimleri karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Yaşanan kur şoku karşısında iktidarın, elinin kolunun bağlı olduğunu ve suçluyu dışarıda aradığını savunan Salıcı, bu krizin 2018'de ülkenin başkanlık sistemine geçtiği anayasa referandumundan sonra başladığını öne sürdü.

Oğuz Kaan Salıcı, dövizdeki önlenemeyen yükselişin, Erdoğan'ın, 20 Mart 2021'de, Naci Ağbal'ı bir gece yarısı kararnamesiyle görevden almasıyla devam ettiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının dolar krizini alevlendirdiğini iddia eden Salıcı, "Nedir bu dış güçler masalı?" sorusunu yönetti.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Salıcı, şöyle devam etti:

"Yeni ekonomik modeliniz tam bir deli gömleği. Bu gömleği işçiye, çiftçiye, emekli ve çalışanlara, toplumun hiçbir kesimine giydiremeyeceksiniz. Bu deli gömleği paramızı pul eden, çarşıyı pazarı felce uğratan, üretimi durduran bir gömlek. Karşılığı işsizlik, karşılığı hayat pahalılığı, karşılığı hızla eriyen emekçilerimizin maaşları.

Devleti yönetmeyi beceremeyen, sistemin çivisini çıkartan, milleti perişan eden; çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini karartan bir gömlek. Vatandaşımız şimdi yüksek kurun ve kura bağlı fiyat artışlarının altında inim inim inliyor. Yeni ekonomik modelde bu saray rejimi ekonomik kurtuluş savaşı veriyormuş. Güler misiniz? Ağlar mısınız?"

"Zam memurun, emeklinin cüzdanına girmeden eridi gitti"

Salıcı, geçen hafta piyasalarda kurdaki yüksek oynaklık nedeniyle fiyat oluşamadığını, bir üreticinin ya da satıcının malını satmak istediğini ancak hangi kurdan fatura kesileceğinin belirlenemediğini kaydetti. Salıcı, insanların ekonomi yönetimine ve iktidara güveninin kalmadığını ileri sürdü.

Yeniden değerleme oranının yüzde 36,2 olarak belirlendiğini hatırlatan Salıcı, "2022 yılında uygulanacak olan vergi harç ve ceza tutarları yıl sonunda Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra yürürlüğe girecek. Vatandaşımız yeni yılın ilk gününü, gözünü açtığında yeni zamlarla karşılayacak." sözlerini sarf etti.

CHP'li Salıcı, 2022 yılı memur ve emekli maaş zammının enflasyona göre yüzde 12 olarak belirlendiğini anımsatarak, asgari ücret zammı için de görüşmelerin başlayacağını dile getirdi.

Salıcı, "Ancak memura, emekliye verilecek zam daha memurun, emeklinin cüzdanına girmeden eridi gitti. Resmi enflasyon 20'ye yakınken harçlara niye 36,2 zam yapıyorsunuz? Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını düşürme yetkisi var. Buradan Erdoğan'a bir çağrı yapıyoruz. Yeniden değerleme oranını düşür ki bari vatandaşa bütün bu yaratmış olduğun kaotik ve ekonomik zorluklar içinde yaşanan süreçte nefes alacak bir alan kalsın." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra toplanan bağışların gazi ve şehit yakınlarına dağıtılmadığını öne süren Salıcı, "Şimdi 15 Temmuz'un sorumlusu, finansörü Birleşik Arap Emirlikleri veliahtı ile yakın ilişkiler kuruyorsunuz. 15 Temmuz'da darbe girişimini engellemek için sokağa çıkan gazilerimizi incitiyor, şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsunuz." görüşünü paylaştı.

"Erken seçim çağrımızı 4 Aralık'ta Mersin'de dile getireceğiz"

"Fakirliği pazarlamaya hazırlanan bir iktidarla karşı karşıyayız" diyen Salıcı, iktidarın memleketi yıkıma sürüklediğini öne sürdü. Salıcı, temel gıda maddelerine gelen zamların simit almayı bile zorlaştırdığını ifade etti.

İktidarın vatandaşın kışı nasıl geçireceğini düşünmesi gerektiğini dile getiren Salıcı, doğal gaza ve elektriğe gelen zamlar nedeniyle vatandaşın soba yakmaya başladığını vurguladı.

CHP'nin iktidara krizden çıkış için çözüm önerileri ilettiğini ifade eden Salıcı, "Yeni bir çözüm önerimiz var, dillendiriyoruz. Gelin, bu kara kışta açıkta kalan vatandaşa sıcak bir kucak açalım. 'Kara Kış Fonu' oluşturulsun önerimize sırtınızı çevirmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç işleyen herkesle fotoğrafının olduğunu" iddia eden Salıcı, "Görevi suçu engellemek olan Soylu, üstüne gitmesi gereken suçluları koruyan, kollayan, onlarla fotoğraf çektiren bir durumda." dedi.

Türkiye'nin derhal seçime gitmesi gerektiğini belirten Salıcı, "Erken seçim çağrımızı 4 Aralık'ta Mersin'de yapacağımız mitingde dile getireceğiz. İktidara da küçük ortağına da güçlü bir çağrı yapacağız." ifadesini kullandı.

"Önümüzdeki dönemde mitingler yapacağız"

Salıcı, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"4 Aralık Cumartesi günü Mersin'de başlatılacak miting, 7 bölgeye yayılacak mı?" sorusu üzerine Salıcı, kaç bölgeye yayılacağına ilişkin planlama yapmadıklarını belirtti.

Salıcı, "Önümüzdeki dönemde mitingler yapacağız, dönem dönem. Ama bunları Mersin mitinginden sonra planlayacağız. Kaç bölgede yapılacak, nerelerde yapılacak, hangi tarihlerde yapılacak henüz planlanmış değil." diye konuştu.

"Hafta sonu Alparslan Türkeş'i anma etkinliğine yönelik bir grup tarafından saldırı yapıldı. Siz bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık Salıcı, bu saldırıyı üzülerek izlediklerini söyledi. Salıcı, saldırıyı, merhum Türkeş'in hatırasına saygısızlık olarak gördüklerini ve saldırganların bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Gazete, Vergi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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