CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Öğretmenlere Maaş İkramiyesi Verilmesini İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Öğretmenlere Maaş İkramiyesi Verilmesini İstedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Öğretmenlere Maaş İkramiyesi Verilmesini İstedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaparak, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesini talep etti. Ayrıca, okullara ödenek gönderilmesi gerektiğini belirtti.

27.08.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Bakanlığın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesini gündeme almasını dile getiriyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin Bolu İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Okullara ödenek gönderilmesi gerektiğini aktaran Özçağdaş, "Bir önceki Milli Eğitim Bakanının, lise düzeyinde, bazı alanlarda okullara ödenek gönderme sürecini başlattığını biliyoruz. Ancak bu dönemde bu uygulama durdurulmuş gibi görünüyor. Bizim teklifimiz şudur; 15 milyon 887 bin öğrencimiz var. Bu 15 milyon 887 bin 296 öğrenci için kişi başı 1000 lira okul ödeneği gönderilirse, toplam 15 milyar 88 milyon lira yapıyor. Bu para gönderildiği zaman toplamda bütçenin yüzde 1,45'i kullanılmış oluyor. Dolayısıyla okullar eksiklerini böylelikle giderebilirler. Bu okul ödeneğinin verilmesi meselesini, buradan Sayın Milli Eğitim Bakanına çağrı yaparak, uygulamaya alması konusunda görüşlerine sunuyorum. Her öğrenci başına gönderilecek bir rakam, farklı öğrenci sayısına sahip olan okullar için de eşitlikçi bir uygulama olacaktır" dedi.

'SAYIN BAKANI BU KONUDA TEBRİK EDİYORUM'

Özçağdaş, Öğretmenler Günü için yayımlanan genelgeyi değerlendirerek, "Sayın Bakanın doğruları diye her basın toplantısında yaptıkları iyi işleri de söylemeye çalışıyorum. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığımız, 24 Kasım Öğretmenler Günü için oldukça önceden bir tarihte yapılacak işleri, bir genelgeyle duyurmuş bulunuyor. Çok sayıda madde var. Birçoğunu destekliyorum. Dolayısıyla bakanlığın 24 Kasım Öğretmenler Günü için şimdiden başlayarak, öğretmenlerimizin itibarını güçlendirmesi, saygınlıklarının arttırılması, ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda bir genelgeyle de olsa bunu hatırlamış olmalarını önemli görüyorum. Sayın Bakanı bu konuda tebrik ediyorum" diye konuştu.

HAZIRLIK ÖDENEĞİ TEKLİFİ

Özçağdaş, öğretmenlerin ekonomik olarak desteklenmesi için öneride bulunarak, "Eğitim öğretime hazırlık ödeneği adı atlında verilen desteğin bir maaş tutarında yapılmasını ve aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda muhalefet tarafından verilen ve Cumhur İttifakı tarafından reddedilen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesini, gündeme almasını dile getiriyorum. Yoksulluk sınırı altında bir maaşa mahkum ettiğiniz, iktidar olmadan önce 20 çeyrek altın maaş alan, bugün 9,5 çeyrek altın maaş alan öğretmenlere yapabileceğiniz en büyük katkı, onları yoksullaştıran bu maaş politikanıza karşılık olarak, bu öğretmenlerimize bir maaş eğitim-öğretime hazırlık ödeneği, bir maaş da 24 Kasım Öğretmenler Günü ikramiyesi vermek olur. Bu öğretmenler için çok daha iyi bir uygulama olur" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler Günü, Suat Özçağdaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Öğretmenlere Maaş İkramiyesi Verilmesini İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:48 Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:18 Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris’te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris'te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu
10:17 Altının gram fiyatı düşüşle başladı Altının gram fiyatı düşüşle başladı
10:11 Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun’dan eleştirilere küfürlü cevap Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 19:04:12. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Öğretmenlere Maaş İkramiyesi Verilmesini İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement