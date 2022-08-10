CHP'li Öztrak: 6 parti, ülkemizi ayağa kaldırmaya hazır - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: 6 parti, ülkemizi ayağa kaldırmaya hazır

10.08.2022 17:45
CHP'li Öztrak: 6 parti, ülkemizi ayağa kaldırmaya hazır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet masasındaki 6 parti, aynı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda olduğu gibi bir kişinin iradesine göre değil milletin iradesine göre ülkemizi istişareyle yönetmeye ve ayağa kaldırmaya hazırdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet masasındaki 6 parti, aynı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda olduğu gibi bir kişinin iradesine göre değil milletin iradesine göre ülkemizi istişareyle yönetmeye ve ayağa kaldırmaya hazırdır" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bu hafta Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını Edirne'de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin her yerinde yaşanan sorunlar, Edirne'de de yaşanıyor. Trakya önemli bir sanayi ve tarım bölgesi. Trakyalı çiftçilerimiz de diğer çiftçilerimiz gibi artan maliyetlerin altında eziliyor. Son 1 yılda dap gübresi yüzde 194, üre gübresi yüzde 229 zam gördü. Geçen yıl bu zamanlar 880 liraya dolan traktör deposu bugün 2 bin 814 liraya doluyor. Çiftçinin mazot maliyeti 1 yılda 3'e katlandı. İlaç, tohum, üretimde kullanılan tüm girdilerin fiyatları uçtu gitti" diye konuştu.

Yüksek enflasyonun, ticaret ahlakı da bozduğunu kaydeden Öztrak, "Ticaretin en büyük sermayesi olan güven ve itibar; attığınız imzaya, yaptığınız kontrata gösterdiğiniz saygıyla kazanılır. Ülkemizde, akde saygı kalmamaya başladı. Bu nedenle piyasada vadeler, her gün daha da kısalıyor. Krediyle değil nakitle çalışmak yeni prensip haline geliyor. Kimse kontrat yapmak istemiyor. Hatalar sonucunda azan enflasyon, firmaların işletme sermayesini yedi bitirdi. Dışarıdan da iyi sinyaller gelmiyor. Türkiye'nin dövize ihtiyacı had safhada. Döviz arzını artıracak en önemli kalem ise ihracat ancak dış pazarlarda faaliyet koşulları zorlaşıyor" dedi.'BUNUN NERESİ HUKUKEN SORUNLU?'Öztrak, seçim sandığının bir an evvel milletin önüne gelmesi gerektiğini söyleyerek, "Millet masasındaki 6 parti, aynı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda olduğu gibi bir kişinin iradesine göre değil milletin iradesine göre, ülkemizi istişareyle yönetmeye ve ayağa kaldırmaya hazırdır. Devrin egemen güçlerine karşı tarihin gördüğü en onurlu mücadeleyi vererek kurulan bu güzel ülkenin aziz milletine hak ettiği refahı yaşatmak için hazırdır. Biz hazırız, milletimiz hazır. Katılın bize. Fikirlerimiz ayrı olsa da vatan sevgisinde birleşelim; demokrasi, hak, hukuk, adalet tutkumuzda birleşelim. Huzur ve refaha erelim. Omuz omuza verip ülkemizi yeniden ayağa kaldıralım" diye konuştu. Basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan CHP'li Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok" açıklamasıyla ilgili "YSK, seçmen listelerine ilişkin ham verileri hiçbir kalite testine tabi tutmadan, analize tabi tutmadan partilere gönderiyor. Biz YSK'dan gelen bu ham verileri kontrol ediyoruz. İl ve ilçe örgütlerimizden gelen bilgilerle bu verilerin tutarlılığını test ediyoruz. Elimizdeki bilgilerle zenginleştiriyoruz ve YSK'nın yanlışlarını düzeltiyoruz. Şimdi bunun neresi siyaseten ve hukuken sorunlu? Ondan sonra da bunları alıyoruz ve YSK ile paylaşıyoruz. Doğru bilgiyi YSK'ya gönderiyoruz. Ona göre YSK da bu verileri düzeltiyor" dedi.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Faik Öztrak, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: 6 parti, ülkemizi ayağa kaldırmaya hazır - Son Dakika

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