Kulislerde bomba iddia: Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlelerinin ardında Davutoğlu var - Son Dakika
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Kulislerde bomba iddia: Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlelerinin ardında Davutoğlu var

06.10.2022 10:03

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili çıkışı ve ardından CHP'nin 3 maddelik bir kanun teklifi sunması siyaset dünyasının gündemine otururken CHP liderinin bu hamlelerinin arkasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bulunduğu iddia edildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız." şeklindeki başörtüsü çıkışı sonrasında CHP önceki gün Meclis'e 3 maddelik bir kanun teklifi sundu. Bu gelişmeler siyaset dünyasını da hareketlendirdi.

"SAMİMİYSEN GEL ANAYASAL DÜZEYDE ÇÖZELİM"

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun çıkışına yanıt verdi. Erdoğan, "Güya günah çıkarıyorlar. İstismar siyaseti yapıyorlar. Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir." ifadelerini kullandı.

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamasının ardında Ahmet Davutoğlu var

"ARKASINDAN BİR ŞEY ÇIKMAZSA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ"

Erdoğan'ın bu sözlerine CHP liderinden jet hızında yanıt geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız. Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz." dedi.

DAVUTOĞLU MU ETKİLEDİ?

Bu gelişmeler ülke gündemini meşgul ederken ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Gazeteci Adem Metan, "CHP'ye özellikle de Sn. Kılıçdaroğlu'na yakın bir gazeteci arkadaşımla görüştüm. Kemal Bey'in Başörtüsü konusundaki açıklamalarının ardında Sn. Davutoğlu'nun olduğunu, fikri Davutoğlu'nun aşıladığını söyledi." paylaşımını yaptı.

TEBRİK TELEFONU AÇMIŞTI

Geçtiğimiz gün bir canlı yayına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının ardından CHP liderini aradığını ve tebrik ettiğini ifade etmişti.

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