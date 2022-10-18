İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Tek Millet İki Devlet… 18 Ekim 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden dostumuz, kardeşimiz, can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun" mesajını paylaştı.

Kaynak: DHA

Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Siyasiler Azerbaycan'ın Bağımsızlık Gününü kutladı - Son Dakika

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