Siyasiler Azerbaycan'ın Bağımsızlık Gününü kutladı

Siyasiler sosyal medya hesaplarından Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her daim bir ve beraberiz. Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne ilişkin yaptığı paylaşımda; "Can Azerbaycan'ın bağımsızlığına varan yolda mücadele verenleri minnetle anıyor, halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık , "Mazimiz birdir, atimiz bir. Yurdumuz birdir, yuvamız bir. Ayrımız, gayrımız yoktur bizim! Dost ve kardeş Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Biriz, beraberiz… Var olasın Azerbaycan" mesajını paylaştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter 'dan yaptığı açıklamada, "Milli kimliğini on yıllar boyunca koruma mücadelesi veren Azerbaycan, bağımsızlığını 18 Ekim 1991'de ilan etti. 1918'de kurulup, 2 yıl sonra işgale uğrayan Azerbaycan devletini yasal halefi kabul etti. Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31.yılını, Milli Marşıyla kutluyoruz" ifadesini kullandı.'KEDERDE VE KIVANÇTA BİR VE BERABER OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Özümüz bir… Sözümüz bir… Gücümüz bir… Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, asil Azerbaycan halkını gönülden selamlıyoruz. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Tek Millet İki Devlet… 18 Ekim 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden dostumuz, kardeşimiz, can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun" mesajını paylaştı.