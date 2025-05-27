CHP Genel Başkanı Özel: "Darbeler de, darbe girişimleri de hep seçilmişleri hedef aldı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Söke söke asgari ücrete ara zam alacağız. Emekliye seyyanen zam alacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısında gündemi değerlendirdi. CHP'nin her zaman darbelerin karşısında ve demokrasinin yanında durduğunu söyleyen Özel, 15 Temmuz da darbe girişiminde de seçilmiş hükümetin yanında durduklarını kaydetti. Asgari ücrete ara zammın gerekli olduğunu belirten Özel, bunun için çalışmalara bu hafta içi başlayacaklarını söyledi. 27 Mayıs 1960 darbesinin 65'inci yıldönümü olduğunu hatırlatan Özel, "65 yıl önce yapılan o darbe, seçilmişleri asker zoruyla görevden uzaklaştırıp, seçilmişlerin yerine bir vesayet kurup, ülkeyi belli bir dönem de olsa seçilmişlerin yerine askerlerin ve onların görevlendirdiklerinin yönetmesini amaçlıyordu. 12 Mart muhtırası da, 12 Eylül darbesi de, 15 Temmuz darbe girişimi de hep seçilmişleri hedef aldı. Darbeler iktidarlara yapılır ve herkes dönüp muhalefete bakar. Ana muhalefetin de gözünün içine bakar. Ne 27 Mayıs sabahı, ne 12 Mart'tan sonra ne 12 Eylül'de, ne 15 Temmuz gecesi gözümüzün içine bakan kimse milli irade yerine vesayet, asker; demokrasi yerine otokrasi, seçilmiş yerine atanmışlara cesaret verebilecek, yol açacak ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu konuda destek bulacak hiçbir işareti görmediler. Biz tarihimiz boyunca her darbeye karşı olduk. Yaklaşan darbe süreçlerinde engel olmak için mutlaka pozisyon aldık. O konularda irade ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

"Sana darbe yapılınca şikayet edeceğiz de sen darbe yapınca mı susacağız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinden sonra teşekkür için CHP ile iletişime geçtiğini söyleyen Özel, "Erdoğan, 15 Temmuz'un ertesi günü 16 Temmuz'da CHP'nin kapısını çalıyor. Yanımda Sayın Genel Başkan'a diyor ki, 'Dün akşamki Meclis grubunuzun tutumundan dolayı takdirlerimi ileteyim.' Allah var Kemal Bey dedi ki, 'CHP her zamanki gibi darbelerin karşısında.' 'Teşekkürlerimi iletin.' Dedi ki 'Darbeye teşekkür edecek bir şey yok.' Telefon bağlıyorlardı, Cumhurbaşkanı görüşecek. Aramızda değerlendirdik. Dedim, 'Teşekkür edecek, teşekkürünü kabul etmeyelim.' Çünkü biz teşekkür edecek bir iş yapmıyoruz. 100 yıldır yaptığımızı yapıyoruz, sandığa sahip çıkıyoruz, demokrasiye sahip çıkıyoruz. Bugün teşekkür kabul etmek, birisini demokrasinin ev sahibi, seni orada misafir yapar. Biz demokrasiden istifade eden herkesin bu makamlara gelmesinin teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikrinin sahipleriyiz. Vuruyor kapıya, 'Sizin dünya ile bağlantılarınız güçlü. Bu darbeyi dünyaya birlikte anlatabilir miyiz? Sosyalist Enternasyonal'a sizinkiler anlatabilir mi?' 'Hay hay' dedik. Şimdi bana diyor ki 'Sosyalist Enternasyonal'e bizi şikayet etme.' Sana darbe yapılınca şikayet edeceğiz, anlatacağız da 15,5 milyon oyla milletin aday gösterdiği İmamoğlu'na sen darbe yapınca mı susacağız?" ifadelerine yer verdi.

"Boş dosya dolmadıkça sağa sola saldırıyorlar"

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk iddialarını ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmayı "19 Mart darbesi" olarak adlandıran ve üzerinden 69 gün geçtiğini söyleyen Özel, "Darbeciler panik evresindeler. Boş dosya dolmadıkça sağa sola saldırıyorlar. AK Parti'nin içindeki bazı vicdanlı sesler, bazı akıllı sesler, partinin geleceğini düşünenler buna rıza göstermediler. Şimdi homurdanmalar başlamış, darbeciler arasında. 'Hani dosya doluydu, kandırıldık mı, neden bulamıyorlar? Ekonomi dibe vurdu, artık nasıl toparlanacak?' Tayyip Bey bir yandan geçmiş sefer kumpas davalarında Zekeriya Öz'e sahip çıktığı gibi, şimdi sürece sahip çıkmaya çalışıyor. Ama bir yandan da kazan kaynıyor. Öyle bir hale gelmiş ki; Ekrem İmamoğlu İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı. İddia var, iddianame yok. Olsa ne yazar, yargılama yok. Başlasa ne yazar, karar yok. Alınsa ne yazar, kesinleşme yok. Yani suçsuz. İspatlanana ve kesinleşene kadar suçsuz öyle mi? 'Ekrem İmamoğlu'nun resmini belediyeye asamazsın, metroya asamazsın, oraya asamazsın, buraya asamazsın.' Niye? Başsavcılık bir kere böyle bir karar alsa, hakim olacak. Kendisini hakim yerine koymuş, başsavcılık abuk subuk işler yapıyor. Sağ olsun arkadaşlar o 'Asamazsın' deyince İstanbul'da hiçbir yere, biz İstanbul'da öyle bir asarız ki bütün dünyanın haberi olur dediler. Gittiler Boğaz Köprüsü'ne astılar. Bir başsavcıya, üç savcıya, üç hakimin arkasına saklanan korkaklara söylüyorum. Ekrem İmamoğlu masumdur, gelecekte de bunun hesabını sizden hukuk önünde soracaktır" diye konuştu.

"Söke söke asgari ücrete ara zam alacağız, emekliye seyyanen zam alacağız"

Asgari ücrete ara zam yapılması için çalışmalara başladıklarını ve bu kapsamda sendika ziyaretleri yapacaklarını söyleyen Özel, "Bu hafta öncelikle perşembe günü Devrimci İşçi Sendikaları DİSK'e, ardından Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu TİSK'e, ertesi gün Türk-İş'e, ardından HakK-İş'e, sendika konfederasyonlarına. Haftaya işçinin, emeklinin, esnafın temsilcilerine. Adım adım gezeceğiz. Öyle bir kişiye sorup değil. Esnafı nasıl koruyacağız? KOBİ'ye ne destek vereceğiz? Sanayiye ne katkı sağlayacağız? Söke söke asgari ücrete ara zam alacağız. Emekliye seyyanen zam alacağız. Tut ki asgari ücreti zamlamadılar, tut ki emekliye seyyanen zammı vermediler. Emeklinin de, emekçinin de iki eli değil, bu ahtapot gibi sekiz eli sizin yakanızda. Huzur vermeyeceğiz, o ara zammı söke söke alacağız" dedi. - ANKARA