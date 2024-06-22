CHP Genel Başkanı Özel, Doğanşehir ilçesini ziyaret etti

Politika

CHP Genel Balkanı Özgür Özel, Malatya temasları kapsamında 31 Mart yerel seçimlerini kazanan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Balkanı Özgür Özel, Malatya temasları kapsamında Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında belediye önünde toplanan kalabalığa da otobüsün üzerinden seslenen Özel, 6 Şubat 2023'de yaşanan asrın felaketinde Doğanşehir ilçesinin de büyük hasar aldığını ifade etti.

O günün sabahında yola çıkarak Doğanşehir'e geldiğini de hatırlatan Özel, CHP'li belediyelerin de desteği ile depremin yaralarının sarılması adına çalışma yürüttüklerini anlattı. Doğanşehir'i belediyenin gücü ile ayağa kaldıramayacaklarını da belirten Özel, "Malatya milletvekillerinin seferber olması, iktidar muhalefet ayrımının ortadan kalkması lazım. Doğanşehir imkanları ile burası ayağa kalkmaz ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imkanları ile Doğanşehir de ayağa kalkar, Malatya da ayağa kalkar. Yeter ki siz kimden yana olduğunuzu gösterin. Siyaset taraf olma işi, öncelik belirme işidir. Sen zengin müteahhitlerden yanaysan, yandaşlardan yanaysan, beşli çetelerden yanaysan Doğanşehir viran şehir olarak kalır. Ama sen gerçekten bu insanları seviyorsan gelin hep birlikte ayağa kaldıralım" dedi.

Doğanşehirli tütün üreticilerinin de her zaman yanında olduklarını vurgulayan Özel, bundan sonra da CHP Genel Başkanı olarak Doğanşehirli, Adıyamanlı, Besnili tütün üreticilerinin her sorununun yanında yer alacağını dile getirdi. Ülkenin en büyük sorunlarından birisinin de işsizlik olduğunu dile getiren Özel, "Belediyeyi kazandık, hepinizin işsiz evlatları var, yoksul evlatları var. Ama maalesef belediyeler büyük borçlar altında. 38 bin nüfuslu Doğanşehir Belediyesi'nin 50 milyon TL borcu var. Sakın şunu unutmayın, belediyeler eskisi gibi değil, yetkilerini ellerinden aldılar. Borçlandırdılar, yönetirken kötü yönettiler, perişan halde kaldı. Ama elinden geleni başkanımız yapacak Doğanşehir Belediyesi'nin Genel Başkanı olarak arkasındayım. Türkiye Belediyeler Birliği'nde, sosyal demokrat belediyelerin varlığında elimizden ne gelirse bu belediye için çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün işsizliği biz çözemeyiz, bütün sorunları biz çözemeyiz. Ama belediye imkanıyla yapılacakların çok üstünü yapacağız. Elden ne geliyorsa yapacağız. Ama unutmayın sizin desteğinizle, sabrınızla ve sahip çıkmanızla yapacağız. Bugün siyasette artık gündemi Cumhuriyet Halk Partisi belirliyor. Seçimlere 20 gün vardı gündemi elimize aldık bir daha da bırakmadık. Niye kimseyle kavga niyetinde değiliz, kavga edenler oldu 'canınız sağ olsun' dedik, küfür edenler oldu duymazdan geldik. Ne derlerse desin gerçek sorunları konuştuk. Böyle de yapmaya devam edeceğiz. Adına normalleşme diyorlar, normali bu. Elbette sıkacağız, elbette konuşacağız, elbette müzakere edeceğiz ama olmazsa ki olmuyor sonuna kadar mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kaba kuvvete karşıyız. Dün Pınarbaşı'nda, Kayseri'de günahsız bir insanı, efendim seçim gecesi sevinmiş diye 5 kişi sopayla küçük kızının, değerli eşinin yanında öldüresiye dövdüler, yere düşünce ayağına kurşun sıktılar. Buradan açıklıyorum, önce arkadaşımızın sağlığıyla ilgilendik. İl başkanımızı yolladık, heyet görevlendirdik, gece 12 idi. Grup başkanvekilime dedim ki Türkiye'yi bir çatışmaya bir kavgaya sürüklemememiz lazım. Evet hedef gösterdiler, tehdit ettiler, vatandaşın kararına saygısızlar, kaba kuvvet gösteriyorlar, normalleşmede bir partinin içindeki 2 tane yönetici işi baltalamak istiyor. Sinan Ateş cinayeti konuşulmasın istiyorlar. CHP ile normal ilişkiler kurulmasın istiyorlar. Oradan besleniyorlar. Arayın dedim Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekilini. Gece 12'de konuştuk itidal telkin ediyoruz dedik, cevap vermeyeceğiz dedik, intikam almayacağız ama bu rezillere de sahip çıkmayın dedik. Ben inanıyorum 80 öncesi gibi kardeşi kardeşe kırdıran, sağdan soldan insanların gözünün yaşını akıtan, anaları endişeli yapan, gözü yaşlı yapanların yaşadıklarından maalesef hepimiz ders aldık. Biz siyaseti elimizdeki mikrofonla yapıyoruz, yüreğimizle yapıyoruz, aklımızla yapıyoruz, vicdanımızla yapıyoruz. Siyaseti sopayla yapmaya çalışanları siyasete kurşunu, kanı karıştırmaya çalışanları kınıyorum. Uyumayacağım, uymayacağız, uymayacaksınız. Millet normal olanı da anormal olanı da barış isteyeni de kavga isteyeni de anaların yüzü gülsün isteyeni de anaları ağlatmak isteyeni de görüyor. Buradan bütün örgütüme sesleniyorum. Sözüme kıymet veren Cumhuriyet Halk Partililere, Türkiye ittifakında olanlara, bize oy veren 17,5 milyona, sözüme kıymet veren herkese sesleniyorum. Biz siyasete, şiddeti, kavgayı, gözyaşını geri getirmeyeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Yurtta barış cihanda barış diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz." - MALATYA