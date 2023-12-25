CHP Genel Başkanı Özel Meclis\'te soruları yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP ve DEM Parti sözcülerinin Genel Kurul'daki konuşmasını takip etmeyip, Genel Kurul'dan ayrılmasıyla ilgili, "Madem Sayın Bahçeli, kendisini muhalefet partisi olarak tanımlamıştır, biz muhalefete, muhalefet etmeme geleneğimizi MHP üzerinden de sürdürelim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul'da devam eden bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilere açıklama yaptı. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bütçe görüşmelerinde CHP ve DEM Parti sözcülerinin konuşmalarını takip etmeden Genel Kurul'dan ayrılmasıyla ilgili, "Öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar hukuki bir kararken, yasamanın buna karışıyor olması son zamanlarda alışkanlık haline gelmiş kuvvetler ayrılığının, dolayısıyla anayasal düzenin ayaklar altına alınmasından başka bir şey değil. Sayın Bahçeli'nin canı sağ olsun. Geçenki konuşmamızı dinleyip, o konuda övgülerini ifade etmişti. Bugün ben de onların grubunun konuşmasını dinleyemedim. Tahmin ediyorum ona yönelik bir yaklaşım da olabilir. Sayın Bahçeli böyle şeylere dikkat eder. Günün yoğunluğundan dolayı ancak gelebiliyoruz. Madem Sayın Bahçeli, kendisini muhalefet partisi olarak tanımlamıştır, biz muhalefete, muhalefet etmeme geleneğimizi MHP üzerinden de sürdürelim ve MHP'nin bu tavrı ile ilgili değerlendirmem bununla sınırlı olsun" dedi.

'TAHMİN EDİYORUM ERDOĞAN'I DİNLEMEYE DE GİTMEZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bildiriye imza atmayan CHP'ye yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Özel, şunları söyledi:

"Gerçekten, 'Özellikle birisi Manisa'ya gövde gösterisi yapmaya gitmiş' lafını, utanarak, ürpererek dinledim. Ne gövde gösterisi ya, bu kadar kalpsizlik olur mu? Şehit cenazesine gidiyoruz ve buna 'gövde gösterisi' diyor. 'Gövde gösterisi' dediğin; bir elini şehidin tabutunun üstüne koyup, bir eline mikrofon alıp, orada siyasi söylemlerde bulunmaktır. Şehit cenazesine gitmek, ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş? Sonra bindirilmiş kıtalarla, ilçelerden, komşu illerden topladıklarını oraya götürüp, bize karşı slogan attırmak marifet mi? Cenazeye gitmek mi gövde gösterisi, orada sövgü gösterisi yapmak mı? Hangisi şehidi incitiyor? Şehidin ailesi bugün konuşmuş. Ne diyor; protestoları kınıyor. 'Özgür Özel bizim de ailemizin evladı' diyor. Daha söyleyecek bir şey var mı? Birazcık utanma olmaz mı insanda? Şehidin ailesi ne diyor; 'Yaşananlardan utandık, yaşananları kınıyoruz. 3-5 kişiyi toplayıp getirmişler, bağırtıyorlar' diyor. 'Bunun ailemizde ilgisi yok, Özgür Özel de bizim ailemizin evladı' diyor. Ben Manisa'nın evladıyım. Ne Manisa'da, ne 81 ilin herhangi bir yerinde bu tip davranışların yapılmasını asla doğru bulmam. Bizim elimiz armut toplamaz. Erdoğan'a aynı şekilde cevap mı verelim? Aynı şekilde cevap verecek olursak, camilerin avluları siyasi protesto mekanlarına dönüşürse bundan Cumhurbaşkanı olarak hoşnut mu olacak? Biz gençlik kollarımızı götürüp aynı sloganları attıramaz mıyız, marifet mi bu? Marifet böyle durumlarda aileyle duygu bağını kurabilmekte, marifet ne kadar üzgün, kızgın olsan da orada metaneti korumaktır. Tahmin ediyorum o açıklamasını duyduysa Sayın Bahçeli, Erdoğan'ı da dinlemeye gitmez artık."