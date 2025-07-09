CHP Genel Başkanı Özel: "Terör örgütü silah bırakıyorsa biz bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz" - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel: "Terör örgütü silah bırakıyorsa biz bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz"

09.07.2025 18:26
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Terör örgütü silah bırakıyorsa biz bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Terör örgütü silah bırakıyorsa biz bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz. Ben terörsüz Türkiye'nin, terörsüz ve demokratik Türkiye'nin hepimizin ortak hedefi olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ve diğer isimleri İstanbul Silivri'de cezaevinde ziyaret etti. Özel'in saat 11.00'da başladığı görüşme saat 16.30 sıralarında bitti. Ziyaret sonrasında Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İBB'de yolsuzluk iddialarına ilişkin yargılamaların TRT'den canlı yayınlaması ile ilgili MHP Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili konuşan Özel, "Bu konuda doğru bir talebim ısrarlanması gücü ile Türkiye çok doğru bir noktaya geldi. Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Biz diyoruz ki iftiraya uğruyoruz. Biz dedik ki arkadaşlarımıza sonuna kadar güveniyoruz. Siz de savcılarınıza güveniyorsanız gelin bunları başta TRT ve tabii ki bir kanaldan tamamını verecek iddialar ve yanıtlarda duyulacak. Ayrıca bir frekans üstünden yayın yapılması son derece doğru bir iştir. Bizim özgüvenimizi bizim iddia edildiği gibi haracın rüşvetin değil temiz siyasetin temsilcileri olduğumuzu milletimizin görmesini istiyoruz. Sayın Bahçeli hakkaniyetli bir şekilde buna destek verdi. Sayın Bahçeli bunu söyleyene kadar duymayanlar görmeyenler 3 maymunu oynayanlar AK Parti grubunda ve sıralarında buna destek vereceklerini söylediler" dedi.

" Mehmet Murat Çalık'ın hastanede yazılan raporları da çok kritik"

Özel, İzmir'de tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan isimlerden Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ile ilgili, "Mehmet Murat Çalık'ın hastanede yazılan raporları da çok kritik. Yakınlarını üzmemek için bazı detayları da paylaşmıyoruz ama yapılan tahliller hastalığının nüks aşamasında olduğunu cezaevi şartlarının da bunu tetikleyeceği söyleniyor. Adli Tıp Kurumu'ndan ricamız elini çabuk tutsunlar. Çünkü bu hastalıkların tekrar riski olduğunda geçirilen her gün altın kıymetindedir. Günlerini kaybettirmesinler. Hastane raporu belli prosedürler belli. Sayın Adalet Bakanı'nın da bugün hatırlattığı mevzuatın işleyerek hızla sağlığına kavuşacağı ortama kavuşmasını ümit ediyorum" diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması süreciyle ilgili de değerlendirmede bulunan Özel, "Ben videoyu görmedim. Ancak bir silah bırakma töreni yapılıyorsa, bırakılan şey silahsa doğrudur. Silahların ele alınması yanlış, bırakılmasını yakılmasını doğru bulurum. Terör örgütü silah bırakıyorsa biz bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz. Ben terörsüz Türkiye'nin, terörsüz ve demokratik Türkiye'nin hepimizin ortak hedefi olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel: 'Terör örgütü silah bırakıyorsa biz bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz' - Son Dakika

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