CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs\'ta Samsun\'da gençlerle buluşacak

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da gençlerle bir araya gelecek. Özel, 19 Mayıs programında CHP Merkez Yürütme Kurulu ile Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına katılacak.

Özgür Özel'in 19 Mayıs programı belli oldu. CHP Samsun İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Özel, 19 Mayıs Pazar sabahı Ankara'daki resmi törenlere katıldıktan sonra saat 15.00'te Samsun'a gelecek. CHP Samsun İl Örgütü'nün düzenleyeceği Tütün İskelesi'ndeki karşılama töreninin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özel, saat 17.00'de Atakum Çakırlar Korusu'nda Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya gelecek. Özel, tesiste CHP Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılacak. Saat 19.19'da Adnan Menderes Bulvarı Kurupelit mevkisinde vatandaşlarla Kurtuluş Yürüyüşü'nü gerçekleştirecek olan Özel, ardından Kurupelit Yat Limanı'nda düzenlenecek kutlama programına katılacak.

Özel, Yat Limanı'nda vatandaşlarla, DJ Arda, Random ve Erman Palancıoğlu'nun müzik dinletisinin yer aldığı konser programını izleyecek. CHP Genel Başkanı Özel'in Samsun ziyareti 20 Mayıs Pazartesi günü CHP İl Başkanlığı'nda saat 13.30'da başlayacak Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından sona erecek.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, kutlama programı hakkında, "Bu yıl, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 105.'sini Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla Samsun'da birlikte kutlayacağız" dedi. - SAMSUN