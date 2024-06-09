CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buğday Fiyatlarından Dolayı Buğday Mitingi Düzenleyecek - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buğday Fiyatlarından Dolayı Buğday Mitingi Düzenleyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buğday Fiyatlarından Dolayı Buğday Mitingi Düzenleyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buğday fiyatlarının üreticiyi mağdur ettiğini belirterek, üreticinin sesini duymak ve duyurmak için 'buğday mitingi' düzenleyeceklerini bildirdi. Özel, İzmir'de gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, buğday üreticilerinin hak ettiğini alamadığını vurguladı ve buğday fiyatlarının üreticiyi perişan ettiğini söyledi. Özel, önümüzdeki cuma günü Tekirdağ'da buğday mitingi yapacaklarını duyurdu.

09.06.2024 13:13
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buğday fiyatlarının üreticiyi mağdur ettiğini belirterek, üreticinin sesini duymak ve duyurmak için "buğday mitingi" düzenleyeceklerini bildirdi.

Özel, İzmir programı kapsamında, Bayraklı Kulalılar Derneği tarafından Sasalı Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen 12'nci Geleneksel Keşkek Günü etkinliğine katıldı.

Yaptığı konuşmada, İzmir'de Manisalı hemşehrileriyle buluşmanın kendisi için ayrı bir heyecan oluşturduğunu söyleyen Özel, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Keşkeğin buğdaydan yapıldığını ve bu bitkinin Türk mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Özel, ama buğday üreticilerinin hak ettiğini alamadığını öne sürdü.

Geçen yıl 8,25 lira olan buğdaya bu yıl 9,25 lira verildiğini kaydeden Özel, "11 lira maliyeti olan buğday 9 lira 25 kuruştan satılmak zorunda olunca buğday üreticisi perişan oldu. Geçen hafta bugün Rize'de çay mitingindeydim. Çay, buğday... Önümüzdeki dönem fındıkta, üzümde de fiyat açıklanacak. Ama maliyetin altında fiyatlarla perişan ediyorlar. Buradan ilan ediyorum; bu 9 lira 25 kuruşluk fiyat üreticiyi perişan ediyor. İsyan büyük. Önümüzdeki cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi olarak buğday üreticisinin sesini duymak, Türkiye'ye duyurmak için hep birlikte Tekirdağ'a gidiyoruz, buğday mitingi yapıyoruz." dedi.

Özgür Özel, halk için mücadele ettiklerini, kesinlikle kavga etmek için gelmediklerini ama işsizler, emekliler, çiftçiler ve yoksullar için kavganın en büyüğünü vereceklerini ifade etti.

Kendisini umutsuz hissedenlere seslendiğini dile getiren Özel, "Asla umutsuz olmayın, sizin gündeminizde olmayan hiçbir gündemle meşgul değiliz. Oyalanmayız, dikkatimizi dağıtmayız, bizim derdimiz sizin derdiniz. Bizim işimiz sizin sesinizi duyurmak. Sesinizi duyurduğumuzda, duyanlar gereğini yaparlarsa ne ala, yapmazlarsa sonuna kadar mücadeleye devam. Ne zamana kadar? Atatürk'ün partisini iktidar yapana kadar." diye konuştu.

Bayraklı Kulalılar Derneği Başkanı Veli Topal da katılımlarından dolayı Özel ve beraberindekilere şükranlarını iletti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da etkinlikte birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Menemen Belediyesinde işten çıkarıldıklarını öne süren işçilerle görüşen Özgür Özel, daha sonra keşkek kazanını karıştırıp tadına baktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buğday Fiyatlarından Dolayı Buğday Mitingi Düzenleyecek - Son Dakika

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