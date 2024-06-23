CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP\'li Milletvekili Veli Ağbaba\'nın danışmanının düğününde nikah şahidi oldu

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'da CHP'li Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanının düğününde nikah şahidi oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Gaffar Çiçek'in düğün töreni siyaset dünyasını bir araya getirdi. Gaffar Çiçek ve CHP Kurultay Delegesi Avukat Melisa Yavaşoğlu'nun nikahını Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner kıydı. Genç çiftin şahitliğini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, milletvekilleri Ulaş Karasu, Ali Gökçek, Seyit Torun, Gürsel Erol, Sezgin Tanrıkulu, YDK üyeleri Deniz Çakır ve Ali Balta, Parti Meclisi Üyesi Tolga Sağ, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Malatya Baro Başkanı Onur Demez yaptı.

Malatya'da düğüne katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten CHP lideri Özel, "Cumhuriyete bağlı nesiller yetiştirmek için pırıl pırıl gençlerimizin evlenmesi çok hoşuma gidiyor, gelecekle ilgili umut veriyor. Çankaya gibi önemli bir ilçemizin gencecik belediye başkanının kıydığı nikaha şahitlik etmekten gurur duydum. Gençlerimizle herşey daha güzel oluyor. Değerli isimlerle Malatya'da bu özel günde buluştuk. Gaffar ve Melisa kardeşime mutluluklar diliyorum" diyerek evlilik cüzdanını geline verdi. - MALATYA