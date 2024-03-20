CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçilere destek çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçilere destek çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçilere destek çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da yaptığı konuşmada çiftçilere destek verilmesi gerektiğini belirtti ve fındıkta 4 dolar fiyatın altındaki işlemlerin men edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca en düşük emekli maaşının asgari ücret olması gerektiğini vurguladı.

20.03.2024 18:46  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Çiftçiye alan bazlı gelir desteğinin artırılarak, fındıkta 4 dolar fiyatın altındaki tüm işlemler men edilmelidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart Yerel Seçimler öncesi Doğu Karadeniz'deki dördüncü durağı Giresun oldu. Özel, Atatürk Meydanı'nda seçim otobüsünden yaptığı konuşmada Giresun merkez ve ilçelerde partisindeki belediye başkan adaylarına oy istedi. Özel, "Giresun şüphesiz dünyanın en güzel, en kaliteli fındığının üretildiği yer ancak fındık üreticisinin derdi tasası bitmiyor. 4 liralık mazot 19 TL olmuştu. Buna Giresun'dan bir itiraz yükseltmek gerekiyor. 44 TL mazotla tarım olmaz, fındıkçılık olmaz, geçim olmaz. Uzun süredir unuttukları bir şey var; ÖTV ve KDV. Ege kıyılarındaki, Antalya'daki lüks yatlara, gezi teknelerine, denizlerdeki gemilere ÖTV'siz, KDV'siz verilen mazotun bugün 44 liradan çiftçiye verilmesi kabul edilemez. Dünyadaki fındığın üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de yapılıyor ve bunun en kalitelisi Giresun'da üretiliyor ancak fındıkta sadece 2 milyar dolarlık bir ihracat gelirimiz var. Yani 120-130 milyar dolarlık bir pazar var. Basit bir hesapla 100 milyar dolarlık bir pazarın bizde olması lazım. Bize 2 milyar geri kalan dünya devletinde. Yani bu fındıktan biz hakkımızı alsak, Ordu, Bartın, Zonguldak, Giresun ve Trabzon bu fındıktan hakkını alsa sizin sırtınız yere gelmez. Dünyanın en zengin üreticileri olursunuz. Ama hesap ortada, 100 milyarlık pazarın 50'de biri bize, 50'de 49'u dünya devi kartellere gidiyor. Bir yandan da 2B arazileri sorunları var. Fındık bahçelerini elimizden almaya çalışıyorlar. Bir diğer taraftan yine çok önemli gördüğümüz bir sorun alan bazlı destekleme. Alan bazlı desteklemede dönüme 170 TL veriyor. 10 dönüm bahçe olsa bin 700 TL veriyor. Bunlar 10 yıldır aynı parayı veriyor ya 10 yıl önce mazot 2 TL 60 kuruş, 170 TL veriyorsun. Bugün mazot 44 TL, yine 170 TL veriyorsun. Bu alan bazlı desteklemenin derhal arttırılması, ürün bazlı desteklemelerin derhal arttırılması, 4 dolar fiyatın altındaki tüm işlemlerin men edilmesi, bu konuda cezai yaptırımlar uygulanması, fındıkçılığın sonuna kadar arkasında durulması gerekiyor" diye konuştu.

"En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalı"

En düşük emekli maaşının asgari ücret olması gerektiğini de belirten Özel, "Bundan 22 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Yani size hiç dokunmasa, hiç karışmasa bugün asgari ücret 17 bin TL. 26 bin TL emekli maaşı alacaktınız. Allah var ya 26 bin TL hiç fena bir emekli maaşı olmazdı en düşüğü için. Yani bugün asgari ücretin yüzde 59'unu size veriyorlar ve bu öyle ufak tefek bir şey değil. Bakın 3 Kasım 2002 tarihinde en düşük maaşı alan emekli maaşını çekse şuradaki kuyumcuya gitse, tam 8 çeyrek altın alıyor. Bugün 10 bin lirayla 2 buçuk çeyrek altın alamazsınız. Yani 5 buçuk çeyrek altın kayıp" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından partisinin Giresun merkez ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtan Özel, daha sonra Ordu'ya hareket etti. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Giresun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçilere destek çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler
18:32 Rize’de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı Rize'de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
17:24 Antalya’da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Antalya'da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
16:23 Yunan F-16’sı Ege Denizi’ne düştü Yunan F-16'sı Ege Denizi'ne düştü
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:25 Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 19:17:44. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçilere destek çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement