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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ege Akersoy'un babasıyla görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ege Akersoy'un babasıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Fatih'te Tevhid bayrağı açarak yürüyen İsmail A.'ya yumruk attığı için tutuklanan üniversite öğrencisi Ege Akersoy'un babasıyla görüştü. Özel, Akersoy'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, oğlunun durumu hakkında bilgi aldı. Tutuklama kararını yanlış bulduklarını belirten Özel, aileye hukuki destek vermeye hazır olduklarını ve en kısa sürede bir milletvekilinin Ege'yi cezaevinde ziyaret edeceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ege Akersoy\'un babasıyla görüştü
02.01.2024 - 15:20,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Fatih'te Tevhid bayrağı açarak yürüyen İsmail A.'ya yumruk attığı için tutuklanan üniversite öğrencisi Ege Akersoy'un babasıyla görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Özgür Özel, dün İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen 'Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünde Tevhid bayrağı açan İsmail A.'ya yumruk attıktan sonra tutuklanan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi Ege Akersoy'un babası Zafer Akersoy ile telefonda görüştü. Özel, Akersoy'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, oğlunun durumu hakkında bilgi aldı. Tutuklama kararını yanlış bulduklarını belirten Özel, aileye hukuki destek vermeye hazır olduklarını ve en kısa sürede bir milletvekilinin Ege'yi cezaevinde ziyaret edeceğini ifade etti. Özel, başarılı bir öğrenci olan Ege Akersoy'un geleceğinin ve eğitim hakkının, siyasi tartışmaların üzerinde olduğunu belirtti. CHP olarak şiddeti asla savunmadıklarını ifade eden Özel, yapılan tutuklamanın kanuna da aykırı olduğunu, süreci sonuna kadar takip edeceklerini vurguladı. Öte yandan, Ege Akersoy'u cezaevinde ziyaret etmek için İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer görevlendirildi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Fatih, Ege, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ege Akersoy'un babasıyla görüştü - Son Dakika
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