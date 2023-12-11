CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakeme yapılan saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla başlayan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet ediyorum" dedi.

MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor, bu akşam Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beraberlikle biten maçın sonunda Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek maçın hakemi olan FİFA kokartlı Halil Umut Meler'e yumruk attı. Eski AKP Milletvekili Faruk Koca'nın attığı yumruk nedeniyle Meler'in gözü morardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yumruklu saldırıyı X hesabından şu mesajla kınadı:

"Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla başlayan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet ediyorum."

DAVUTOĞLU: BALIK BAŞTAN KOKAR

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da şu mesajı yayınladı:

"Balık baştan kokar! Türkiye Süper Ligi'nde bu gece yaşanan skandal, ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzun habercisidir. Kutuplaşma ve nefret dili bizi buraya getirdi. İhtiyaç duyduğumuz, ötekisi olmayan, spordan keyif alan, birliktelikten mutlu olan bir ülkedir. Suçluları cezalandırın. Hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."