 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakeme yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakeme yapılan saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadığını belirtti. Özel, şiddetin spor sahalarından kazınması için önlem alınması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakeme yapılan saldırıyı kınadı
11.12.2023 - 23:37,
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla başlayan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet ediyorum" dedi.

MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor, bu akşam Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beraberlikle biten maçın sonunda Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek maçın hakemi olan FİFA kokartlı Halil Umut Meler'e yumruk attı. Eski AKP Milletvekili Faruk Koca'nın attığı yumruk nedeniyle Meler'in gözü morardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yumruklu saldırıyı X hesabından şu mesajla kınadı:

"Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla başlayan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet ediyorum."

DAVUTOĞLU: BALIK BAŞTAN KOKAR

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da şu mesajı yayınladı:

"Balık baştan kokar! Türkiye Süper Ligi'nde bu gece yaşanan skandal, ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzun habercisidir. Kutuplaşma ve nefret dili bizi buraya getirdi. İhtiyaç duyduğumuz, ötekisi olmayan, spordan keyif alan, birliktelikten mutlu olan bir ülkedir. Suçluları cezalandırın. Hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakeme yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı

Son Dakika
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:31 Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:12:44. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakeme yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement