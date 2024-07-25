CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Halkın iktidarı için halkın başkanlarına sahip çıkın, destek verin\'

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde partimizi iktidar yapacağız. Onlar başaracaklar. Emeklinin yüzü gülecek. Esnafı, çiftçiyi kurtaracağız. Borçları sileceğiz. Yüzleri güldüreceğiz. Halkın iktidarı için halkın başkanlarına sahip çıkın, destek verin." dedi.

Özel, CHP Balıkesir İl Başkanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlara parti otobüsü üzerinden seslendi.

İvrindi ilçesinin kırsal Gökçeyazı Mahallesi'nde yaşanan bir sıkıntının kendisine aktarıldığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Türkmen Dağı, Balıkesir'in su kaynağı. Anadolu'da 300-400 metreden derin kuyu, dalgıç pompalarıyla su çıkarılırken birçok yerde 5 metreden su çıkan bir yer. Maalesef bu suya birileri göz dikti. Oraya altın madeni ruhsatı verdiler. Türkmen Dağı'ndaki İvrindi ve Altıeylül ilçeleri sınırında kalan 16 köy tehdit altında. Maalesef 1 kilometre uzunluğunda, 170 metre derinliğinde, iki dev siyanür havuzu yapıyorlar; köyün, evlerin dibinde. Türkmen Dağı'nın bütün suyunu alıyorlar ve çıkardıkları altını siyanürle 1 kilometrelik devasa havuzlarda Balıkesir'in suyunu, havasını kirletiyorlar."

CHP'nin bu konuda duyarlı olduğuna dikkati çeken Özel, Balıkesir'in suyuna, tarımına sahip çıkmak isteyen herkesin sonuna kadar arkasında olduklarını ifade etti.

"Halk, millet arkamızda"

Özgür Özel, partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde başarı kazandığını anımsatarak, "2019'da önemli bir başarıyla İstanbul'u, Ankara'yı, Mersin'i, Adana'yı Antalya'yı almıştık. Hepsini koruduk ve 14 büyükşehir belediyesini, 21 il belediyesini, o gün 411, bugün 412 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı." diye konuştu.

Belediyelerin hizmet etmek istediğini, bunun için de kaynak bulmaya çalıştıklarını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın öbür ucundan fon, kaynak buluyoruz. İmzayı atmıyorlar. Niye? Hizmet ederiz de millet CHP'nin geldiğinde ne iyi işler yaptığını görmesin diye. Kentsel dönüşüme para buluyoruz, imza atmıyor. Deprem olacak, insanlar ölecek, orada bile siyaset yapıyorlar. Önünde dünya kadar dosya var; kentsel dönüşüm, toplu taşıma, temiz su, çevre için ama imzaları atmayarak, Türkiye'ye dışarıdan bulduğumuz kaynağı belediyelerimize kullandırtmıyor. AK Parti'den aldığımız belediyelerde bilhassa SGK ve vergi dairesine inanılmaz borçlar var. Zamanında parayı yatırmamış, SGK'nin parasıyla gelmiş, belediyecilik yapmış. Ona rağmen kazanmışız. Şimdi AK Parti, MHP döneminde ödenmeyen parayı 'Bir seferde faiziyle senin paralarından keseceğim' diyor. Bunun tek amacı var, belediye başkanlarımızın elini, kolunu bağlamak, hizmeti aksatmak, bunun üzerinden ucuz siyaset yapmak. Öyle belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak, CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Halk, millet arkamızda. Bunu millet görüyor. Sana bunun hesabını ilk sandıkta soracak."

Özel, hizmet etmenin, milletin gönlünü fethetmenin bir yolunu bulacaklarını kaydederek, millete hizmet etmelerine kimsenin engel olamayacağını vurguladı.

"Yüzleri güldüreceğiz"

Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunun çözümüne değinen Özel, "Bunun yolu, belediyelere bu konuda kaynak yaratmaktır. Altlarında imzaları var, 4 sene önce birlikte imza attık araştırma komisyonuna. 'Hayvan Hakları Fonu' kurulacak, Milli Piyango'dan, Spor Toto'dan, lotodan, at yarışından yapılacak kesintilerle bu fonda, hayvanların ihtiyacı kadar barınak, kısırlaştırma ve sahiplendirme projeleri yürütülecek. Şimdi bu fonu kurmadan bütün yükü belediye başkanlarına atıp onları cezayla tehdit ediyorlar. Hem ağır para cezaları hem şahıslarına ceza. Bu, katliamın önünü açacak sakat bir düzenlemedir." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, asgari ücretliyi, köylüyü, çiftçiyi en güzel yerlere taşıyacaklarını, emekli astsubaylar, staj mağdurları, emeklilikte kademe bekleyenler, çıraklık mağdurları, atanamayan öğretmenler, mühendislerin haklarını alana kadar yanlarında duracaklarını, işsizlik sorununu çözeceklerini vurgulayarak, "Biz, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde partimizi iktidar yapacağız. Onlar başaracaklar. Emeklinin yüzü gülecek. Esnafı, çiftçiyi kurtaracağız. Borçları sileceğiz. Yüzleri güldüreceğiz. Halkın iktidarı için halkın başkanlarına sahip çıkın, destek verin." sözlerini sarf etti.