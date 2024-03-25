CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Her geçen gün daha kalabalık olacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Göreceksiniz her geçen gün daha kalabalık olacağız. Her geçen gün daha çok olacağız." dedi.
Özel, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Gaziantep'te daha etkin olmayı hak ettiklerini söyledi.
Gaziantep'te çalışmalara devam edeceklerini belirten Özel, şöyle konuştu:
"Yıllar önce Gaziantep'e geldiğimde şunu söylemiştim. Bu Gaziantep bu CHP'nin bu günlerini hak etmiyor. Biz Gaziantep'e ayrı önem vermeliyiz. Şimdi seçim atmosferindeyiz. Bu parti Gaziantep'te hak ettiği yere gelene kadar Özgür Özel olarak elim Gaziantep'in üzerindedir, bunu hep beraber başaracağız. O heyecan, o umut bugün buradadır."
Gaziantep'te "Ramazan ayında miting olmaz, bu alan dolmaz, üzülürsünüz" eleştirisinde bulunanlara karşı miting alanının dolduğunu söyleyen Özel, şunları söyledi:
"Ben o kentteki yoldaşlarıma, o kentteki Atatürkçülere, Cumhuriyetçilere, vatanseverlere inanıyorum, Gaziantep'e gidiyorum dedim. Göreceksiniz her geçen gün daha kalabalık olacağız. Her geçen gün daha çok olacağız. En sonunda Gaziantep'i hak ettiği günlerine, geçmişteki gibi Cumhuriyetçilerin kalesi yapacağız. Bu süreçte büyük bir heyecan büyük bir umut dalgası var. Gaziantep'te seçime büyük iddia koyuyoruz."
Partisi için yerel seçimlerde destek isteyen Özel, emekli maaşlarını eleştirdi.
Emekli maaşlarında bir düşüşün yaşandığını anlatan Özel, şu ifadelere yer verdi:
"2018'de nohut dürüm 5 liraymış, şimdi 50 lira. Gaziantep'te meydan dolu, yoksulları ne yiyor nohut dürümü. 5 liralık nohut dürümü 6 senede 50 lira olmuş ve 10 kat artmış. Nasıl geçinilecek, en kötü evin kirası 10 bin. Emeklinin maaşı da 10 bin lira, eve girerse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta yatacak."
Gazianteplilerden partisi için destek isteyen Özel, öğretmenlere de destek vereceklerini ifade etti.
Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bütün öğretmenlerimizin arkasındayız. CHP'li Belediyeler son 5 yılda 61 yurt yaptı. Gaziantep'te CHP'li belediyeler seçildikçe merkez belediyeleri aldıkça aynı İstanbul, Ankara, Mersin Adana belediyelerimiz gibi buralarda yurt yaparak öğrencilerin barınma sorununu çözeceğiz. Sosyal konut projeleriyle kira sorununu çözeceğiz."
Özel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra CHP yönetimi olarak İslahiye ve Nurdağı'nda bulunduklarını sözlerine ekledi.
CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasının ardından il ve ilçe adaylarını tanıttı.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Her geçen gün daha kalabalık olacağız - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Törende çiftçilere baklagillerden nohut dağıtıldı. Bakan Yumaklı, Ankara'nın tarım potansiyelini vurgulayarak, tarım projeleriyle desteklerin sağlandığını belirtti. Üretimde artışın önemine değinen Bakan Yumaklı, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti ve çiftçilere tohum dağıttı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik rakamlarının bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldığını söyledi. Bakan Işıkhan, Kırşehir'de yaptığı konuşmada, işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti ve ekonominin istikrarla büyüdüğünü vurguladı. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla yeni hedefler ve vizyonlar belirlendiğini ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yer alan 'gayrimeşru ilişki sonrası internetten bebek satışı yapıldığı' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı ve söz konusu internet sitesine erişimin engellenmesi için başvurdu. Bakanlık, konunun detaylı incelenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu ve söz konusu internet sitesine erişim engeli kararı alınması için başvuru yaptı.
Yerli ve Milli Parti (YMP) İstanbul İl Başkanı Hasan Vatansever, İl Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Meriç Koç ile birlikte Yeniden Refah Partisinin (YRP) İstanbul mitingine katıldı. İki parti arasındaki ittifak sürecinin siyasi arenadaki dengeyi etkileyecek önemli bir adım olduğu belirtilirken, bu katılımın dayanışma ve ortak amaçlar doğrultusunda birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gaziantep’te geçen sene 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 20 kilo antepfıstığı alıyormuş, bu sene 10 bin lira sadece 15 kilo alıyor. Yani 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz, alım gücünün 1 senedeki kaybı bu. Gazianep’te en kötü evin kirası kaç para; 10 bin lira, emeklinin maaşı da 10 bin lira. Kirayı verirse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta kalacak, böyle bir anlayış olmaz. Tayyip Bey, bak; emeklilerin keyfi yerinde değil emeklinin canı çıktı. Tayyip Bey, ben seninle emeklinin arasında değilim ben emeklinin yanındayım, arkasındayım” dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklarla ilgilenen Bakan Güler, toplantıda kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?