CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında kırık olduğu için Filistin Devlet Başkanı'nın konuşmasına katılamadı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında kırık olduğu için Filistin Devlet Başkanı'nın konuşmasına katılamadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'in ayağında kırık olduğu için Filistin Devlet Başkanı\'nın konuşmasına katılamadı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında kırık oluştuğunu ve bu nedenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'nda konuştuğu oturuma katılamadığını açıkladı.

15.08.2024 18:32
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında kırık oluştuğunu, bu nedenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'nda konuştuğu oturuma katılamadığını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'nin daveti üzerine TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen özel oturumda konuşma yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği oturuma CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılmadı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, oturum sonrasında gazetecilere açıklama yaptı. Başarır, "Bugün Filistin Devlet Başkanını TBMM'de ağırladık. Çok önemli mesajlar verdi, dünyaya mesajlar verdi. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, bugün burada olmayı çok istiyordu; ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük bir ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek. Burada olmayı dediğim gibi çok istiyordu. Çünkü o da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi. Buradan da bir kez daha iletiyoruz Filistin halkının, Filistin devletinin bağımsızlığını ve işgalci İsrail'in bu tutumunu kınıyoruz. Bunları aslında kendisi söyleyecekti ama böyle bir kaza oldu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sabah bu konuyu söyleyecektik ama toplantının önemi olduğu için toplantıdan sonra açıklamayı doğru bulduk" diye konuştu.

Başarır, Özel'in yarın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek üzere toplanacak TBMM Genel Kurulu'na katılıp katılmayacağı sorusuna, "Destek alarak da gelmek istiyor. Ama doktorların vereceği bir karar. O yüzden bunu doktorlara bırakıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında kırık olduğu için Filistin Devlet Başkanı'nın konuşmasına katılamadı - Son Dakika
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