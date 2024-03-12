CHP Genel Başkanı Özgür Özel İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İZTO, İTB ve EBSO'nun ev sahipliğinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programları kapsamında İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen İş Dünyası Buluşması'na katıldı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölge Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin ev sahipliği yaptığı toplantıya; CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve birçok partili katılım gösterdi.

"Aday gösterilseydim önemli projelerim vardı"

"Aday gösterilseydim birçok önemli projeye imza atacaktık" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Vizyon projelerimizden biri İZMAN olacaktı. Türkiye'nin şehirler arası ilk metro hattı olacak. Bu projeyle İzmir ve Manisa merkez arası toplu taşımayla 15 dakikaya inecek. Zaten ekonomik ve sosyal açıdan birbirine sımsıkı bağlı olan iki şehirde de büyük bir canlanma olacaktır. Dilerim bu projede başlar. Diğer bir konumuz Meraizmir projesi. Ne yazık ki bizden önceki yönetimler, silajlı mısıra dayalı büyükbaş üretimini biraz da küçük menderesle teşvik etmiş. Birçok bilimsel rapora göre bu sürdürülemez bir yönetim. Çünkü aynı zamanda GDO Mısır'ın aşırı su tüketimi nedeniyle yer altı suları yüzlerce metre derine indi ve suyu o kadar derinden çekmek için çiftçinin gücü elektrik parasına yetmiyor. O yüzden İzmir'de muhakkak mera hayvancılığının ve İzmir meralarına uygun koyun ve keçi desteğinin desteklenmesi şart. Dilerim bu konuda da geri adım atılmaz. İnanmak istiyorum ki bizden sonra 5 yıl boyunca ilmek ilmek ördüğümüz bu mirasa sahip çıkılır" diye konuştu.

"Sonunda beni anlayan çıktı"

Özgür Özel yaptığı konuşmada, bir taziye evinde yaşananları anlatarak, "Ortam gergin ve sıkıntılıydı. Birisi geldi ve bana 'Cemil Tugay'ı nereden buldunuz? Ben Avrupa Birliği Sürdürülebilirlik Raportörüyüm. Türkiye'de sürdürülebilirlik konusunu bilen yüzde 20. Uygulayan da çok düşük. Bunu tam olarak uygulayan ve yapan, Avrupa Birliğine girsek tek hazır olan belediye Karşıyaka Belediyesi' dedi. 'Oh' dedim bir anlayan çıktı. Vizyoner işlerin bir gün karşılığını görüyorsun" şeklinde konuştu.

"İzmir seçmemin notu kıttır"

Belediye başkan adaylarını belirlerken memnuniyet anketi yaptıklarını ifade eden Özel, "İzmir'de seçmenin notu kıttır. Buradaki belediye başkanları başka yere yollasak çok memnun olunan hizmetler anlatılır ama İzmir'de beklentiler yüksek. Bizim İzmir'de aday gösterdiğimiz, göstermediğimiz tüm adaylarımız, partimizi hiç utandırmamış, sıkıntıya sokamamış ve bundan sonraki dönemler için çok umutlu olduğumuz arkadaşlarımız" dedi.

Tunç Soyer, halası rahatsızlandığı için salondan ayrıldı

Özgür Özel, konuşma yaptığı sırada Tunç Soyer'in salondan ayrılması gerektiğini belirterek, "Tunç başkanın halası Kütahya'da rahatsızlık geçirmiş. Yola çıkması gerekiyordu, alkışlarınızla yolcu ediyoruz. Allah sağlık versin. Cumhuriyeti kuran partiyiz. Övündüğümüz husus şudur. Pek çok Avrupa ülkesinden önce kadına seçme hakkı vermişiz. İzmir'de bu seçime kadar kadın belediye başkanı sayısı 6. Dünyada faşizm rüzgarı eserken o seçme seçilme hakkı veriyor. Bugün geldiğimizde İzmir gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisinde 3 kadın belediye başkanımız vardı. Bugün 9 kadın aday. 9'u da seçilecek yerden. Karşıyaka, Konak gibi metropollere kadın aday gösterecek özgüvene sahiptir. İzmir kadın adaylara ve kadın adaylara sahip çıkabilecek erkeklere sahiptir" dedi.

"Kilit bir konumdayız"

İzmir'in bir liman kenti olarak dış ticarette ve özellikle de ihracatta kilit rol oynayan bir merkez konumundu olduğunu ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Kentimizin liman bağlantıları ile Batı Anadolu ve tüm ülkemize hizmet verecek bir lojistik merkez olarak konumlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, alt yapısı büyük ölçüde tamamlanan 1 milyon 300 bin metrekarelik Kemalpaşa Lojistik Merkezi alanının İzmir Valiliği ve Odaların da içinde olduğu şirkete süresiz tahsisi yakın zamanda gerçekleştirildi. Bu merkez tamamlandığında entegre gümrük ve lojistik hizmetleriyle kentimizin bu alandaki operasyonel hız ve verimliliği artacak, bölgemiz ticaretine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, yerel seçimler için adaylar açıklandıktan sonra ilk kez yan yana geldi. - İZMİR