CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Kadın aday noktasında çok iddialıyız - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Kadın aday noktasında çok iddialıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Kadın aday noktasında çok iddialıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde kadın aday gösterme konusunda iddialı olduklarını belirtti. Özel, Eskişehir'de yapılan bir etkinlikte konuşarak, CHP'nin kadın adaylarıyla eşit temsili hedeflediğini vurguladı. Ayrıca, kadınların siyasete katılımı ve sosyal hayatta haklarının korunması için tüm kadınlarla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

08.03.2024 12:55
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu yerel seçimler, Cumhuriyet Halk Partisinin kadın aday gösterme konusunda kendi geçmiş performanslarını ikiye katladığı bir seçimdir ama seçilecek yerden kadın aday noktasında çok iddialıyız." dedi.

Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Ulus Meydanı'nda yaptırılan "Annelere ve Kadınlara Saygı ve Şükran Anıtı"nın açılışında, CHP Kadın Kolları Başkanlığının kadınlara yönelik birçok projesi olduğunu ve bunların kamuoyundan ilgi gördüğünü söyledi.

Partisinin kadın kollarının yürüttüğü projelere katkı sağlayan bütün gönüllülere teşekkür eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yerel seçimler, Cumhuriyet Halk Partisinin kadın aday gösterme konusunda kendi geçmiş performanslarını ikiye katladığı bir seçimdir ama seçilecek yerden kadın aday noktasında çok iddialıyız. Bundan önce sadece Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Tek kadın büyükşehir belediye başkanımızdı. Şu anda Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Kahramanmaraş ve Sakarya olmak üzere 5 büyükşehir belediye başkanlığında kadın adaylarımız var. Her biri birbirinden güçlü, birbirinden iddialı isimler. Bütün illerde ilçe belediyelerinde çok iddialı kadın adaylarımız var."

Özel, İzmir'de tamamı seçilebilecek yerlerden 9 kadın adayla seçime gireceklerini dile getirdi.

Kadın adayların listelerinde yer alması sürecine ilişkin Özel, şu bilgileri verdi:

"Özellikle yaptığımız ön seçimlerde artık kadın kotasını pencere usulü, yani toplamda yüzde 30 değil, ilk üçte, ikinci üçte, üçüncü üçte diye pencere usulü uyguladık. Bundan sonra hedefimiz eşit temsildir. Kadına seçme seçilme hakkını dünyadaki bugün gelişmiş bütün ülkelerden, kiminden 40 yıl önce, kiminden 30 yıl önce tanımış ve kadınların bu hakkı elde ettikleri, hak ettikleri bu topraklarda Cumhuriyet Halk Partisi er ya da geç ama cesaretle siyasette eşit temsili getirmek durumundadır. Bu konuda önemli adımlar atıyoruz. Çok önemli bir iddiamız var ve bundan sonra kadınların ve gençlerin siyasete doğrudan dahil oldukları ve Cumhuriyetin esas teminatının bu olduğunu hepimizin gördüğü bir süreci yaşamak durumundayız."

"Hep birlikte direnmenin, hep birlikte mücadele etmenin gereği vardır"

Özel, sosyal hayatta kadınlarla ilgili yasal düzenlemelerin siyaset üstü bir mesele olduğunu ifade etti.

Bu konuda AK Parti'li, MHP'li kadınlara da seslenmek gerektiğini belirten Özel, şunları söyledi:

"Hep birlikte direnmenin, hep birlikte mücadele etmenin gereği vardır. Ben burada CHP'nin yaptıklarını değil, bu konuda CHP'nin direnmek ve mücadele etmek isteyen hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün kadınlarla siyaset üstü bir dayanışma için söz verdiğini ifade etmek istiyorum. Birlikte olalım. Medeni kanuna karşı, kadının sosyal hayata katılmasına karşı, miras hakkına nafaka hakkına karşı yapılacak saldırılarda hep birlikte Türkiye'de yaşayan bütün kadınlar adına ve Cumhuriyet'in teminatı kadın erkek eşitliği adına Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buradayız."

Özel, Eskişehir'de gerçekleştirdiği projeler için Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ederek, kendisinin bundan sonraki süreçte CHP'li belediyelerin eş güdüm eğitim ve denetimden sorumlu genel koordinatörü olacağını sözlerine ekledi.

Büyükerşen de anıtın gelecek kuşaklara anne ve kadının ne derece sevgiye, saygıya layık olduğunu anlatacağını belirtti.

Kentteki heykellerin tümünün Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin atölyelerinde üretildiğini dile getiren Büyükerşen, "Sanırım bu heykelle birlikte Eskişehir'deki heykel sayısı da 100'ü geçiyor. İnşallah bizden sonra yetişen öğrenciler atölyelerde halen çalışıyorlar, çok güzel eserler meydana getirecekler." dedi.

Konuşmaların ardından anıtın açılışı yapıldı.

Özel ve beraberindekiler daha sonra kentteki bir alışveriş merkezinde Tepebaşı Belediyesinin kadın kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerin sergilendiği "El Emeği Sergisi"nin açılışını yaptı.

Açılışlara, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ile partinin Eskişehir'deki belediye başkan adayları katıldı.

Kaynak: AA

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