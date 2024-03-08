CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Kadın aday noktasında çok iddialıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu yerel seçimler, Cumhuriyet Halk Partisinin kadın aday gösterme konusunda kendi geçmiş performanslarını ikiye katladığı bir seçimdir ama seçilecek yerden kadın aday noktasında çok iddialıyız." dedi.
Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Ulus Meydanı'nda yaptırılan "Annelere ve Kadınlara Saygı ve Şükran Anıtı"nın açılışında, CHP Kadın Kolları Başkanlığının kadınlara yönelik birçok projesi olduğunu ve bunların kamuoyundan ilgi gördüğünü söyledi.
Partisinin kadın kollarının yürüttüğü projelere katkı sağlayan bütün gönüllülere teşekkür eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yerel seçimler, Cumhuriyet Halk Partisinin kadın aday gösterme konusunda kendi geçmiş performanslarını ikiye katladığı bir seçimdir ama seçilecek yerden kadın aday noktasında çok iddialıyız. Bundan önce sadece Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Tek kadın büyükşehir belediye başkanımızdı. Şu anda Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Kahramanmaraş ve Sakarya olmak üzere 5 büyükşehir belediye başkanlığında kadın adaylarımız var. Her biri birbirinden güçlü, birbirinden iddialı isimler. Bütün illerde ilçe belediyelerinde çok iddialı kadın adaylarımız var."
Özel, İzmir'de tamamı seçilebilecek yerlerden 9 kadın adayla seçime gireceklerini dile getirdi.
Kadın adayların listelerinde yer alması sürecine ilişkin Özel, şu bilgileri verdi:
"Özellikle yaptığımız ön seçimlerde artık kadın kotasını pencere usulü, yani toplamda yüzde 30 değil, ilk üçte, ikinci üçte, üçüncü üçte diye pencere usulü uyguladık. Bundan sonra hedefimiz eşit temsildir. Kadına seçme seçilme hakkını dünyadaki bugün gelişmiş bütün ülkelerden, kiminden 40 yıl önce, kiminden 30 yıl önce tanımış ve kadınların bu hakkı elde ettikleri, hak ettikleri bu topraklarda Cumhuriyet Halk Partisi er ya da geç ama cesaretle siyasette eşit temsili getirmek durumundadır. Bu konuda önemli adımlar atıyoruz. Çok önemli bir iddiamız var ve bundan sonra kadınların ve gençlerin siyasete doğrudan dahil oldukları ve Cumhuriyetin esas teminatının bu olduğunu hepimizin gördüğü bir süreci yaşamak durumundayız."
"Hep birlikte direnmenin, hep birlikte mücadele etmenin gereği vardır"
Özel, sosyal hayatta kadınlarla ilgili yasal düzenlemelerin siyaset üstü bir mesele olduğunu ifade etti.
Bu konuda AK Parti'li, MHP'li kadınlara da seslenmek gerektiğini belirten Özel, şunları söyledi:
"Hep birlikte direnmenin, hep birlikte mücadele etmenin gereği vardır. Ben burada CHP'nin yaptıklarını değil, bu konuda CHP'nin direnmek ve mücadele etmek isteyen hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün kadınlarla siyaset üstü bir dayanışma için söz verdiğini ifade etmek istiyorum. Birlikte olalım. Medeni kanuna karşı, kadının sosyal hayata katılmasına karşı, miras hakkına nafaka hakkına karşı yapılacak saldırılarda hep birlikte Türkiye'de yaşayan bütün kadınlar adına ve Cumhuriyet'in teminatı kadın erkek eşitliği adına Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buradayız."
Özel, Eskişehir'de gerçekleştirdiği projeler için Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ederek, kendisinin bundan sonraki süreçte CHP'li belediyelerin eş güdüm eğitim ve denetimden sorumlu genel koordinatörü olacağını sözlerine ekledi.
Büyükerşen de anıtın gelecek kuşaklara anne ve kadının ne derece sevgiye, saygıya layık olduğunu anlatacağını belirtti.
Kentteki heykellerin tümünün Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin atölyelerinde üretildiğini dile getiren Büyükerşen, "Sanırım bu heykelle birlikte Eskişehir'deki heykel sayısı da 100'ü geçiyor. İnşallah bizden sonra yetişen öğrenciler atölyelerde halen çalışıyorlar, çok güzel eserler meydana getirecekler." dedi.
Konuşmaların ardından anıtın açılışı yapıldı.
Özel ve beraberindekiler daha sonra kentteki bir alışveriş merkezinde Tepebaşı Belediyesinin kadın kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerin sergilendiği "El Emeği Sergisi"nin açılışını yaptı.
Açılışlara, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ile partinin Eskişehir'deki belediye başkan adayları katıldı.
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Veysel Tiryaki, Altındağ'ın sorunlarının çözülmesi ve gelişmesi için projeleri olduğunu belirterek, seçimden galip çıkacaklarını söyledi. Tiryaki, dönüşüm projeleri, metro hattının uzatılması, istihdam ofisleri kurulması gibi çalışmalar yapacaklarını ve Altındağ'ı kültür, sanat ve turizmin merkezi haline getireceklerini açıkladı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen uluslararası konferansta, İslamofobiyle mücadele ve kültürler arası diyalog konuları ele alındı. Konferansa devlet yetkilileri ve uzmanlar katıldı.
Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta zaferlerini ilan edeceklerini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de CHP İl Başkanlığı'na ziyarette bulunarak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, CHP belediyelerinin herkese eşit hizmet verdiği vurgulandı.
Van'ın Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı İsmail Say, proje lansmanında duyurduğu çalışmalarından biri olan TOKİ'ler arası ücretsiz ring servisleri projesini şimdiden hayata geçirdi. Edremit ilçesinin Erenkent (Yeni TOKİ), Erdemkent (Eski TOKİ) ve Esentepe (Kiracılar TOKİ) mahalleleri arasında ücretsiz ulaşım başladı.
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı. Arıkan, kadınların toplumun ilerlemesindeki en büyük güç olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Menemen'de yapılanların İzmir'in diğer ilçeleri için bir teminat olduğunu belirtti. Dağ, seçim sonrası gece-gündüz demeden çok çalışacaklarını söyledi.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan Mera Komisyon toplantısında Afyonkarahisar'ı ilgilendiren 10 konu karara bağlandı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ve komisyon üyeleri katıldı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi üslubun sertleşmeye başladığını üzülerek gördüklerini belirterek, "Lütfen bu seçime hazırlık yapan bütün siyasi partiler, bu siyasi partilerin merkez yöneticileri ve adayları kullandıkları dile, üsluba dikkat etsinler." dedi. Yapıcıoğlu, Kartepe ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 23 gün sonra yerel seçimlerin yapılacağını söyledi.
İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ATV kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüphelilerin, olaydan sonra Mısır'a kaçtıkları tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır adli makamlarıyla görüşmeler devam ederken şahısların ABD'ye kaçtıklarının bildirildiğini açıkladı. Bakan Tunç, hem diplomatik hem hukuki yollardan sürecin takipçisi olduklarını belirtti.
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